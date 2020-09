Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang

editato in: da

Mustang Mach-E, svelato il nuovo suv di Ford

Ford lancia Mach-E, la Casa ci ha lavorato parecchio prima di arrivare ad offrire una vera esperienza di guida in puro stile Mustang, per i clienti di tutto il mondo. E quando si tratta di sapere cosa entusiasma i clienti europei, il team Ford ha la risposta.

Sospensioni, sterzo, propulsore e le caratteristiche delle varie tecnologie di assistenza alla guida sono state realizzate per sviluppare Mustang Mach-E in modo da soddisfare le aspettative dei clienti europei del primo SUV Ford elettrico. “Grazie alle tecnologie odierne possiamo personalizzare un veicolo nel mondo virtuale in modo che i nostri primi prototipi siano già sulla buona strada per offrire il giusto carattere. Tuttavia, l’ultimo 10%, il più critico, può essere definito solo su strada”, ha affermato Geert Van Noyen, Manager, Vehicle Dynamics, Ford Europa. “La piattaforma elettrica di Mustang Mach-E ci ha permesso di personalizzarne al massimo l’esperienza di guida, sia sulle tortuose strade di montagna Trollstigen della Norvegia, sia sulle autostrade tedesche ad alta velocità ma anche per le strade sconnesse inglesi”.

Il carattere sportivo di Mustang Mach-E (prenotazioni aperte in Italia da febbraio 2020) si nota dai potenti motori elettrici che alimentano le ruote e la batteria centrale, sotto il pianale tra i due assi, che garantisce un baricentro più basso. Al SUV sono stati inseriti elementi di guida ad hoc, come lo sterzo preciso e reattivo, supportato da impostazioni appositamente tarate per ammortizzatori, molle e barre antirollio del sistema di sospensione.

Anche gli pneumatici sono stati scelti per offrire sempre l’equilibrio ideale tra aderenza e comfort di marcia. La guida fluida e precisa di Mustang Mach-E è ancora più reattiva alle alte velocità. La valutazione delle caratteristiche di guida ad alta velocità del SUV elettrico si è svolta sulle autostrade tedesche e sul circuito sopraelevato, da 4.2 km, della struttura di Lommel, a 220 km/ h.

Le tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed ​​Sign Recognition e Lane Centring, sono in grado di interpretare i segnali e le indicazioni stradali in tutto il continente, per garantire ai conducenti di beneficiare della stessa esperienza di guida intuitiva e senza stress.

L’erogazione immediata di potenza offre la reattività sportiva apprezzata dai conducenti europei. Il sistema di trazione integrale di Mustang Mach-E applica la coppia in modo indipendente all’asse anteriore e posteriore, per migliorarne l’accelerazione e la maneggevolezza. I conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Whisper, Active e Untamed. Ogni modalità offre driving dynamics specifici, arricchiti da un’esperienza sensoriale distintiva.

Nella versione con trazione integrale e batteria extended range, l’autonomia stimata è di 540 km, Ford Mustang Mach-E ha superato le aspettative di efficienza, viaggiando ininterrottamente da Oslo a Trondheim per 484 km e terminando il viaggio con il 14% di capacità residua della batteria. Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l’autonomia stimata è di 610 km.