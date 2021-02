Lukaku contro Ibrahimovic, le auto da urlo dei due rivali nel derby

editato in: da

L’esclusiva Ferrari a due posti di Zlatan Ibrahimovic

Domenica andrà in scena a San Siro il derby di Milano. Inter e Milan si affrontano in uno scontro diretto per lo Scudetto. Protagonisti della stracittadina saranno anche Zlatan Ibrahimovic da una parte e Romelu Lukaku dall’altra. Tra i due come noto non scorre buon sangue e durante l’ultimo derby di Coppa Italia c’è stato un plateale scontro verbale che ha fatto molto discutere.

Come molti calciatori, anche Zlatan e Romelu amano le belle auto e nel loro garage non mancano anche due supercar tutte Made in Italy.

Ibra è stato visto circolare alla guida di un raro esemplare di Ferrari Monza Sp2. Lo svedese ne aveva annunciato l’acquisto su Instagram dopo aver compiuto 38 anni. Prodotta in serie limitata con 499 esemplari, l’auto è un omaggio alle sportive del Cavallino degli anni ’50. Senza tettuccio e parabrezza, è dotato di un V12 aspirato da 810 cavalli in grado di sprigionare oltre 300 km/h Il prezzo ? Un milione e 500mila euro.

Ad Ibrahimovic piacciono anche le due ruote ed è una felice proprietario di una Harley Davidson con la quale ama fare qualche scorribanda sul Lago di Como.

In fatto di supercar non meno fortunato è Lukaku che è diventato recente testimonial in una pubblicità Maserati con tanto di frase ad effetto che non nasconde un riferimento alle sgroppate in campo: ”Il talento è il motore, l’atteggiamento l’acceleratore”.

Romelu guida una Maserati Levante Trofeo La Levante Trofeo è il Suv top di gamma di Maserati, grazie al motore V8 twin turbo da 3,8 litri sviluppa potenze da 580 Cv, arrivando a una velocità massima di 300 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 4,1 secondi. Il prezzo arriva a 160.000 euro.

Ai tempi della sua esperienza in Inghilterra Romelu aveva sfoggiato supercar di vario genere. Quando vestiva la maglia dell’Everton arrivava al campo di allenamento a bordo di una Bentley Continental GT nera opaca mentre al Manchester United si era regalato una Rolls-Royce Wraith sempre di colore nero ma con mascherina di colore rosso fuoco.