Lucid Air, le nuove Dream Edition: ‘più veloce e più lontano’

Fino a qualche anno fa sembrava impossibile poter competere con colossi come Tesla su percorrenza e potenza, oggi Lucid Motors Air lo fa brillantemente togliendo i veli a una gamma pungente e veloce. Si tratta delle due nuove Dream Edition, vetture potenti ed eleganti della Casa americana che ha studiato due versioni per far tremare la multinazionale di Elon Musk.

Costruite su un’architettura elettrica da 924 Volt e con un pacco batteria da 113 kWh, le versioni inedite Dream Edition vengono proposte col modello Performance e una versione Range. La differenza tra le due sta nella potenza, con la prima che può contare su oltre 1.111 CV che sprigiona l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre la Range è da 933 CV e accelera da 0 a 100 in “soli” 2,7 secondi. Ad unire le due c’è comunque la velocità, con circa 510 km/h dichiarati negli ultimi test che puntano ad essere un baluardo per la sfida con Tesla.

Modello di punta della Casa delle berline elettriche, Lucid Air Dream Edition viene proposta con un prezzo di listino che va dai 139.000 dollari per la Range ai 169.000 per quella Performance. Quel che sorprende poi è l’autonomia dichiarata dall’azienda americana, che secondo una valutazione non ancora ufficiale si aggira intorno alle 500 miglia della versione Range, circa 800 km che farebbero della vettura una pietra miliare dell’ingegneria capace di battere ogni tipo di record e presentarsi brillantemente sul mercato.

In recenti test infatti le due auto sono state provate nel tragitto Los Angeles-San Francisco, con velocità normale e utilizzo del climatizzatore, e i risultati sono stati sorprendenti: 716 km percorsi in tranquillità con una sola ricarica. Ma da Lucid è comunque arrivata la precisazione che la certificazione della gamma EPA è “attualmente in corso”.

Tornando alle specifiche, che rendono più succulenta e ambiziosa la scelta delle due Dream Edition, nella versione Performance è stato scelto uno pneumatico Pirelli P Zero da 21 pollici a larghezza differenziata pensato appositamente per il modello, mentre nella versione Range lo stesso pneumatico è da 19 pollici. Il pacco batteria citato in precedenza, da 113 kWh, può recuperare in ricarica fino a 20 miglia al minuto con caricabatterie rapidi CCs in corrente continua da 350 KW.