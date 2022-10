Lotus svela Eletre, l’hyper SUV inedito

Fonte: Ufficio Stampa Lotus Lotus ha presentato specifiche e prezzi per l'hyper SUV più atteso di sempre, Eletre

La notizia è giunta nel corso della diretta globale “Lotus Eletre: Unleash the Future”: il primo hyper SUV al mondo, uno dei modelli più attesi di sempre, è anche il primo modello completamente elettrico della Casa di Hethel, il primo di una nuova specie. Eletre unisce l’anima delle auto sportive di ultima generazione e le performance rivoluzionarie delle hypercar elettriche dello storico brand britannico, reinterpretandole nell’inedita veste di hyper SUV.

L’hyper SUV più atteso di sempre

Nata inglese, cresciuta nel mondo: suona più o meno così lo slogan che ha accompagnato la presentazione in anteprima mondiale di Lotus Eletre, nota fino a qualche tempo fa con il nome in codice Type 132. L’hyper SUV della Casa inglese è il frutto della collaborazione di diversi team Lotus, dal Tech Creative Centre (LTCC) di Coventry al Tech Engineering e Manufacturing con sede a Wuhan, in Cina.

E l’attesa per questa assoluta novità si è fatta sentire: “Eletre ha già vinto il premio come modello ‘most excited to see’ del 2023”, commenta Matt Windle, Vice-Presidente e Managing Director Lotus. Le consegne ai numerosi clienti che hanno già deciso di assicurarsi un esemplare dell’hyper SUV full electric, spiega, partiranno nella prima metà del prossimo anno.

“Il lancio di Eletre è un passo naturale per Lotus”, afferma Windle, “le auto sportive a due posti non sono per tutti, e noi vogliamo offrire una Lotus per ogni fase della vita”.

Eletre segna l’inizio di un nuovo importante corso per la Casa di Hethel, è il primo modello di SUV 100% elettrico di Lotus ed è anche il primo capace di reinterpretare i fasti delle iconiche hypercar britanniche con l’usabilità di uno Sport Utility Vehicle.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus

I tre pilastri Lotus: vita, tecnologia, velocità

Eletre unisce l’anima delle più potenti supercar Lotus e le rivoluzionarie performance aerodinamiche di Evija, l’hypercar elettrica da 2.000 cavalli e 2 milioni di euro presentata nel 2020. La rinomata esperienza della Casa inglese nello studio dell’aerodinamica evolve qui in senso estremamente rispettoso dei 75 anni di gloriosa storia Lotus, verso un ambizioso futuro dominato dai tre pilastri chiave Vita, Tecnologia e Velocità.

Alla tecnologia è affidato un ruolo centrale del nuovo corso del brand inglese: il digital cockpit di Eletre è in grado di fornire un’esperienza 3D senza eguali grazie all’integrazione della tecnologia Unreal Engine, un motore grafico 3D preso in prestito dall’industria dei videogiochi. L’esperienza immersiva multi-schermo di Lotus Eletre si serve, tra le altre cose, di schermo touch OLED ultrasottile a un miliardo di colori e di un nuovo sistema operativo, il Lotus Hyper OS.

Quanto alla velocità, Eletre si affida a due motorizzazioni: una versione single-speed da 450 kW e 603 CV, disponibile su Eletre e su Eletre S, e una potente motorizzazione dual-speed da 675 kW, capace di generare 905 CV di potenza, su Eletre R. L’Hyper SUV Lotus monta batterie da 112 kWh che possono essere ricaricate in 20 minuti e consentono un’autonomia di 490 chilometri. Il tutto in una vettura in grado di fare da 0 a 100 in 4,5 secondi – che scendono a 2,95 secondi nella versione da 905 CV.

La vita, il terzo pilastro, si declina amabilmente in un nuovo livello di appetibilità, splendidamente interpretato dagli interni progettati per offrire il massimo della qualità in ottica sostenibile, con materiali 100% riciclabili e dettagli di assoluto pregio. Lotus Eletre sarà consegnata ai clienti europei a partire dal 2023. I prezzi di listino in Italia partiranno da 98.490 euro: la versione Eletre S sarà disponibile a partire da 124.090 euro, mentre Eletre R, il SUV elettrico dual-motor più veloce al mondo, a partire da 154.890 euro.