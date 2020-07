Lotus Evija, l’hypercar elettrica della rinascita

editato in: da

La hypercar Lotus dalle prestazioni eccezionali

Lotus torna sul mercato con Evija, una hypercar elettrica da 2.000 cavalli, caratterizzata da un’aerodinamica nuova e spettacolare, in grado di produrre un downforce che schiaccia la vettura a terra ad una velocità superiore a quella delle Formula 1. La Lotus 130 Evija è un progetto in serie limitata: in totale saranno prodotti solo 130 esemplari del nuovo modello della Casa britannica, venduti ad un prezzo non inferiore ai 2 milioni di euro.

La rinascita di Lotus passa per l’hypercar Evija, modello completamente elettrico, inedito e coraggioso lanciato sul mercato da uno dei marchi più iconici del mondo dell’automobilismo britannico e internazionale, diventato attualmente di proprietà cinese dopo varie vicissitudini.

Le specifiche sono al top per la nuova hypercar elettrica di Lotus che arriva dopo la Lotus Evora GT. La Evija è dotata di quattro motori elettrici in grado di erogare una potenza complessiva di 2.000 cavalli e 1.700 Nm di coppia. Le prestazioni non possono che essere impressionanti: la Lotus Evija riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e la sua velocità massima, limitata, le consente di arrivare a 320 km/h, il tutto con un’autonomia dichiarata di 400 km.

Per i 130 fortunati acquirenti che possono permettersi il lusso di spendere 2 milioni di euro per la nuova Evija, il servizio clienti di Lotus mette a disposizione un’esperienza di personalizzazione unica. I possessori della potente hypercar elettrica dell’azienda britannica, oltre a scegliere la colorazione della carrozzeria e tutti i dettagli degli interni, potranno vedere la propria vettura configurata direttamente in video in diverse location esclusive, sia con la luce del giorno che con quella notturna.

Il processo di assemblaggio della Lotus Evija, l’auto stradale di produzione più potente di sempre, verrà documentato e inserito in un album fotografico contenuto all’interno di un libro fatto a mano donato a ogni singolo acquirente della super elettrica a edizione limitata.

Con Evija, inizia ufficialmente il nuovo progetto di Lotus, leggendaria Casa automobilistica inglese che ha deciso di produrre solo auto elettriche. Il modello viene assemblato nello storico quartier generale di Norfolk e costruito in prossimità del circuito di prova Lotus, sul quale hanno girato campioni della Formula 1 del calibro di Ayrton Senna, Jim Clark e Emerson Fittipaldi.