Lincoln Anniversary, l’auto futuristica connette il presente col passato

Un veicolo futurisitico, che grazie a tecnologie d'avanguardia è capace di far rivivere il presente e il passato delle persone alla guida. Questo è tanto altro è la Lincoln Anniversary , l'auto che sarà nel 2040 secondo Ford che ha presentato il concept realizzato insieme agli allievi dell'ArtCenter College of Design of Southern California.

Che cosa sarà delle quattro ruote tra vent'anni è difficile da dirsi, tra motorizzazioni che si faranno antiquate e tecnologie che, nell'immaginario collettivo, potrebbero portare a un vero e proprio salto di qualità nel segmento. In occasione del Quail Motorsports Gathering nell'ambito della Monterey Car Week, evento dedicato ai giovani allievi dell'ArtCenter College of Design, la Casa americana ha lanciato la sfida agli studenti per cercare di progettare la propria idea di auto del futuro per la storica Lincoln.

Tra i tanti progetti arrivati dalle quattro squadre di allievi dell'ArtCenter College of Design, uno in particolare ha colpito l'occhio attento del direttore del design globale del brand Kemal Curic, che ha deciso di crearne una replica a grandezza naturale per sottolineate l'esplosione di talento dei designer di domani.

La Lincoln Anniversary è una combinazione di idee e avanguardia grazie alle quali chi si trova all'interno dell'abitacolo può emozionarsi al volante e non solo. Curic, spiegando il perché della scelta del mezzo, ha raccontato: "Lo storyboard presentato da questi studenti è stato più che impressionante, mostrando il loro ricco talento nel design e l'approccio creativo allo storytelling e questo è esattamente il motivo per cui abbiamo deciso di creare una replica a grandezza naturale di uno dei progetti, evidenziare il talento straordinario dei designer di domani e la loro prospettiva unica del DNA del nostro marchio Lincoln".

Il veicolo non dà solo esperienza di guida, ma è anche un vero e proprio album di ricordi pronti a uscire dal cruscotto e togliere il fiato. Sottolineando che a oggi si parla di pura teoria per la progettazione, l'auto è stata ideata con la missione di immaginare non solo il mezzo del 2040, ma anche il mondo in cui vivrà e la vita di chi la potrebbe guidare. Ecco allora che in un cortometraggio Anniversary si presenta con una tecnologia digitale capace di far rivivere ai due passeggeri attimi della loro vita mentre sono in viaggio tra i luoghi della loro giovinezza, con l'avanguardia che si traduce poi in finestrini touch screen e guida completamente autonoma. Come Airo, l'auto del futuro prodotta da IM Motors, anche Lincoln Anniversary potrebbe essere pronta ad arricchire il mondo con una ventata di novità.