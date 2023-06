Lexus presenta LBX, l’auto più piccola della gamma

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nel DNA di Lexus c’è il superamento dei limiti, oltre alla sfida dello status quo. Dalla sua fondazione nel 1989, il marchio ha aperto la strada più volte a nuove idee e nuovi prodotti che hanno cambiato la percezione delle persone e rimodellato il mercato delle auto di lusso.

Lexus ha costantemente evoluto il concetto di lusso, creando prodotti emozionanti e altamente desiderabili, ma anche ridefinendo l’esperienza di possesso del cliente. Oggi il marchio aggiunge alla sua storia di successi la nuova LBX.

Un modello Premium Hybrid, si tratta in particolare della Lexus più piccola in gamma, che merita comunque il suo status di modello di riferimento, che rompe la tradizionale gerarchia del lusso e che cambierà le carte in tavola per il brand in Europa.

Cosa significa LBX? È l’acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, un SUV compatto che porterà l’appeal tipico della Casa in un nuovo segmento di mercato, prevedendo idee contemporanee in fatto di design e tecnologia, ma mantenendo le qualità distintive di Lexus, come l’artigianato di lusso e l’ospitalità Omotenashi.

Un’auto nuova e divertente

Un modello disinvolto e divertente da vivere, ma che offre il massimo della qualità e una maniacale attenzione ai dettagli: l’essenza di Lexus è concentrata in una vettura più piccola, e va addirittura oltre quelle che sono le tradizionali aspettative dei clienti su ciò che un SUV compatto premium può offrire.

Rispettando la filosofia di Lexus del Making Luxury Personal, la nuova LBX sarà offerta al cliente dandogli la possibilità di scegliere tra quattro atmosfere differenti, oltre alla versione d’ingresso. Queste atmosfere si concentrano sull’espressione di diversi temi raffinati, dinamici o sportivi attraverso dettagli di stile, colori, texture e finiture. Il programma Lexus Bespoke Build offrirà anche altre opzioni personalizzate.

L’auto più piccola di Lexus, la nuova LBX, rappresenta una svolta per il brand in Europa, che per la prima volta è stata la principale regione globale per lo sviluppo di un nuovo veicolo Lexus. Questa influenza aiuterà LBX a diventare uno dei veicoli più venduti del marchio nel Vecchio Continente.

La scelta del nome

Prima di LBX, solo la supercar LFA ha avuto un nome a tre lettere. La scelta dimostra l’impegno e la fiducia di Lexus nei confronti della sua nuova creatura. Come LFA ha mostrato un lato diverso del marchio in termini di spirito e prestazioni, così LBX ne amplierà a suo modo la portata e il profilo.

Il nuovo modello entra nella linea dei SUV della Casa e rappresenta un forte richiamo per un pubblico più giovane e per coloro che potrebbero non aver mai preso in considerazione una Lexus prima d’ora. Sarà una proposta interessante per chi desidera una vettura compatta o una seconda auto, per rispondere a nuove esigenze di vita.

L’ingegnere capo Kunihiko Endoh ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era quello di sfidare il concetto convenzionale di auto di lusso. Abbiamo cercato di ottenere un’esperienza di guida che permettesse un dialogo naturale tra il guidatore e il suo veicolo ed un design che avesse una presenza raffinata”.

Lo stile della nuova Lexus LBX stabilisce una nuova identità del brand, con un design frontale Resolute Look, che reinterpreta la famosa griglia a clessidra. Le dimensioni esterne sono più compatte rispetto a qualsiasi altra Lexus, ma LBX si presenta comunque con un look muscoloso e potente. All’interno, l’accento è posto sul coinvolgimento del guidatore, con un abitacolo basato sul concetto Tazuna di Lexus e sulla creazione di una sensazione di leggerezza e apertura, con un’eccellente visibilità e una plancia che si collega dolcemente ai pannelli delle portiere.

Lexus, con la nuova LBX, ha adottato un approccio inedito alla costruzione di una gamma di modelli, introducendo scelte che rispondano meglio al modo in cui i clienti di oggi cercano auto in grado di soddisfare il loro stile e carattere personale. Dopo il suo debutto mondiale, la nuova LBX entrerà in produzione alla fine del 2023. Le vendite inizieranno nei mercati europei e in alcuni altri mercati mondiali a partire dall’inizio del 2024.