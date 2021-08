Lexus LFA, l’edizione da sogno venduta all’asta per 1,6 milioni

Il nuovo proprietario della Lexus LFA Nurburgring Edition ha dovuto sborsare 1,6 milioni di dollari per aggiudicarsela: l'asta è andata in scena nel corso della Monterey Car Week, storica manifestazione automobilistica che ogni anno si tiene nella città di Monterey, in California.

In vista dell'appuntamento in terra statunitense, la casa d'aste RM Sotheby's aveva previsto che il modello in questione sarebbe stato venduto a una cifra massima di 1,1 milioni di dollari. In fase d'asta, il bolide giapponese ha fatto scatenare gli acquirenti, raggiungendo un prezzo superiore alle aspettative.

La Lexus LFA Nurburgring Edition è stata lanciata per la prima volta nel 2011: al momento dell'uscita, il modello dedicato al mitico circuito tedesco dove una Porsche Cayenne Coupé ha da poco stabilito il nuovo giro da record per un SUV, costava 445.000 dollari nelle versioni con livrea bianca, nera o arancione, mentre il prezzo saliva a 465.000 dollari per quella nera opaca.

In totale la Lexus, che ha da poco presentato in anteprima il nuovo NX, il primo ibrido elettrico plug-in della Casa giapponese, ha prodotto solo 64 esemplari della LFA Nurburgring Edition: di questi, 25 sono stati venduti negli Stati Uniti d'America. Quello battuto all'asta durante la Monterey Car Week 2021 aveva percorso solamente 1.500 km.

Sotto il cofano del bolide dell'azienda nipponica pulsa un motore V10 aspirato da 4,8 litri capace di erogare 562 Cv di potenza, 10 Cv in più rispetto alla versione base. L'esemplare pagato 1,6 milioni di euro all'asta di RM Sotheby's presenta alcune modifiche: lo splitter anteriore e l'ala posteriore in fibra di carbonio, le minigonne laterali in carbonio e le ruote in magnesio BBS.

Oltre alla Lexus LFA Nurburgring Edition, durante l'edizione 2021 della Monterey Car Week sono state vendute altre automobili all'asta: una versione standard della LFA è stata battuta per 819.000 dollari, mentre per una Bugatti Veyron il martelletto è stato fermato una volta raggiunta la cifra di 1.540.000 dollari.

Durante il mese di agosto, invece, un altro super bolide era stato messo in vendita da RM Sotheby's: si tratta di un raro esemplare della Ferrari Enzo, la supercar top di gamma realizzata per rendere omaggio al fondatore del Cavallino Rampante.