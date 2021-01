Leon eHybrid apre la porta sul futuro elettrificato di SEAT

editato in: da

Con il lancio della Leon e-HYBRID, SEAT traccia la via per il futuro elettrificato dei modelli della propria gamma. La versione ibrida della bestseller della Casa iberica fa da apripista ai nuovi modelli a emissioni zero: il brand spagnolo del Gruppo Volkswagen, infatti, ne presenterà ben cinque nel corso del 2021.

La versione ibrida di Leon rappresenta il punto di partenza del nuovo capitolo a emissioni zero di SEAT. L’ultima generazione della vettura, oltre a mostrare enormi passi in avanti in termini di connettività, dinamismo e sicurezza, è dotato di un sistema ibrido plug-in che rende la Leon e-HYBRID il primo modello ibrido plug-in del marchio iberico.

“Con il suo incredibile design ispirato alla luce di Barcellona, la nuova Leon vanta tecnologie innovative – ha dichiarato ha detto Wayne Griffiths, Presidente SEAT – la Leon e-HYBRID è il primo modello completamente connesso del marchio ed è la Leon migliore di sempre. Ora la bestseller SEAT debutterà sul mercato con una versione elettrificata, il nostro primo modello ibrido plug-in”.

La Leon e-HYBRID è stata progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona nello stabilimento di Martorell della SEAT, Casa automobilistica spagnola che ha da poco dato il via alla produzione della versione elettrificata del Suv Terraco. La vettura è ancora più efficiente grazie al sistema ibrido plug-in composto da un propulsore benzina TSI 1.4 da 150 CV e un da motore elettrico da 115 CV capace di erogare una potenza complessiva pari a 204 CV e una coppia di 350 Nm.

A bordo della versione ibrida della quarta generazione di SEAT Leon, considerata la più sicura di sempre grazie all’utilizzo di sistemi di sicurezza all’avanguardia, c’è una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh che consente di avere un’autonomia di 64 chilometri in modalità completamente elettrica. Anche dal punto di vista estetico SEAT non ha lasciato nulla al caso, dotando la Leone di un nuovo design sempre più accattivante, sia per quanto riguarda le forme della carrozzeria che gli esterni.

La tecnologia a bordo della nuova Leon votata come Best Buy Car of Europe 2021, è di ultima generazione: tra i tanti sistemi a disposizione, troviamo l’illuminazione ambiente wraparound per gli interni, le luci posteriori coast to coast, gli indicatori di direzione dinamici, i fari full LED e le luci di benvenuto.