Lego svela come sarà il nuovo Land Rover Defender

Il nuovo Land Rover Defender sarà presentato alla fine di quest’estate, nel mese di settembre, eppure oggi ne conosciamo le sembianze.

Questo perché sono apparse le prime immagini di un nuovo kit Lego Technic che mostra proprio come sarà questa vettura. I nuovi Lego saranno in vendita a partire dal prossimo mese di ottobre, un mese dopo che avremo assistito alla presentazione ufficiale della nuova Land Rover Defender, ma oggi sono già state anticipate le sue prime fotografie e stanno facendo il giro del web. Come tutti gli appassionati di Lego sanno, ci sono tantissimi kit che si basano su auto reali, si tratta di modelli che solitamente sono concessi in licenza ai loro produttori.

Ecco il motivo per cui il creatore di giocattoli ha deciso di creare questo nuovo kit di Lego Technic che dà la possibilità di ricostruire con tutte le piccole parti del gioco la nuova generazione del tanto atteso e famoso fuoristrada Land Rover Defender. Ancora non possiamo acquistare i nuovi Lego, come abbiamo detto infatti saranno in vendita a partire dal mese di ottobre, però le immagini sono apparse praticamente ovunque in questi giorni, quindi non è più un segreto. Pare che si tratti di foto reali e che quindi il kit Lego che vedremo sul mercato proprio un mese dopo la presentazione ufficiale della nuova generazione dell’auto sarà esattamente come lo vediamo oggi.

Chiaramente non possiamo aspettarci che il modello di Land Rover Defender che vediamo fotografato e stampato sulle scatole dei kit Lego sia esattamente identico alla versione di produzione ufficiale della vettura, ovviamente i pezzi giocattolo non sono in grado di andare a replicare ogni minima parte del fuoristrada, in tutte le forme, i particolari e i dettagli. Quello che possiamo vedere però è che le immagini del kit Lego Technic mostrano quello che dobbiamo aspettarci dalla nuova Defender, che tra l’altro pare discostarsi proprio poco dai prototipi che abbiamo visto nell’ultimo anno. Un design chiaro, dalla silhouette rettilinea, ritroviamo anche le stesse proporzioni viste nei modelli di prova. Il piccolo modellino giocattolo con gli stessi cerchi montati dai prototipi e anche la medesima forma e le dimensioni della griglia anteriore.