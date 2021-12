Leadership nel mercato italiano: la Peugeot più venduta

Dopo anni di leadership nel mercato italiano, Peugeot 208 cede il suo primo posto a 2008, come auto del Leone più venduta in Italia. Il SUV eletto Auto Europa 2021 ha conquistato 30.000 clienti, il 10% dei quali l’ha scelto in versione elettrica. Un podio italiano dominato da sport utility, infatti dopo il SUV 2008 e l’iconica 208, troviamo Peugeot 3008, primo SUV della storia ad esser eletto Car Of The Year.

Ma non è tutto, perchè 2008 continua a segnare record anche in Europa, conquista infatti i clienti del Vecchio Continente dove è il SUV di segmento B più venduto nel mese di novembre 2021. Vettura che è stata lanciata in Italia ad inizio 2020, in un periodo che chiaramente non è stato facile, vista la situazione pandemica che ha completamente bloccato il mercato auto. In pochi mesi la vettura è comunque entrata nel cuore degli automobilisti di tutta Europa, dove si è sempre più imposta, conquistando importanti fette di mercato, mese dopo mese, e dove oggi è il SUV di segmento B più venduto.

In Italia Peugeot 2008 ha saputo conquistare tantissimi clienti nel corso di pochissimi mesi, arrivando alla soglia delle 60.000 unità vendute dal lancio. Il risultato commerciale ha poi completato i successi di critica, il SUV è stato eletto Auto Europa 2021. I successi gli hanno consentito di scalzare dal podio delle Peugeot più vendute anche l’iconica 208, tanto apprezzata, come sappiamo.

Peugeot 2008 oggi interpreta alla perfezione il concetto di SUV compatto, con uno stile unico nel segmento e anche una tecnologia inedita nel segmento, elevata qualità della vita a bordo e l’innovativo concetto di Power of Choice, ovvero la possibilità di sceglierlo anche in versione 100% elettrica, oltre che benzina o diesel. Quando si parla di SUV, è quindi difficile che il pensiero non vada a 2008.

L’auto conquista per la sua forte personalità, per il suo abitacolo rivoluzionario, all’interno del quale troneggia l’esclusivo Peugeot i-Cockpit 3D, elemento che porta l’esperienza di guida in una nuova dimensione, elevando sicurezza, comfort e piacere di guida. Il SUV 2008 può anche esser scelto con l’Advanced Grip Control, un sistema innovativo con cui affrontare fondi insidiosi, aumentando la motricità dell’auto, abbinato all’Hill Assist Descent Control (HADC) che controlla in maniera automatica la velocità in discesa. L’auto prevede inoltre di serie degli pneumatici quattro stagioni con omologazione M+S.

Vasta la gamma di motorizzazioni, benzina PureTech turbo e Diesel BlueHDi, ma anche, per la prima volta, una versione 100% elettrica. Il tecnologico motore benzina 1.2 litri 3 cilindri PureTech turbo è offerto in tre diversi livelli di potenza: 100, 130 o 155 CV. È possibile scegliere altrimenti l'efficienza del Diesel BlueHDi 1.5 litri da 110 o 130 CV. Infine, si può scegliere e-2008, versione dotata di una batteria da 50 kWh e mossa da un motore 100% elettrico in grado di erogare 136 CV e 260 Nm di coppia massima, con 345 km di autonomia. Il listino di Peugeot 2008 parte da 22.700 euro per i motori a benzina, 24.700 euro per i Diesel e 38.750 euro per la versione elettrica.