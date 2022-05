Land Rover, torna la versione extra-large del Defender

L’ammiraglia dei fuoristrada sta tornando in una versione extra-large. La Land Rover Defender a giorni verrà svelata in una nuova variante a 8 posti di cui nelle ultime ore sono emerse alcune informazioni e una prima immagine ufficiale in cui si intravede la mole del fuoristrada impegnata a domare le dune di un imprecisato deserto. Di nome fa Defender 130, come da tradizione, e nell’attesa del debutto ufficiale, in contemporanea col via libera alle ordinazioni, scopriamone tutti i dettagli.

Fino a 8 posti per la nuova Land Rover Defender 130

Nonostante lo scatto che la ritrae e nonostante il comunicato stampa dedicato, Land Rover non si è sbottonata poi molto stavolta. La nuova Defender 130 è ancora un po’ un mistero su vari aspetti, segno che la Casa automobilistica inglese punta a tenere gli appassionati sulle spine fino al giorno della presentazione, in programma martedì 31 maggio. Quel giorno, d’altronde sarà cruciale per Land Rover perché oltre a svelare questa nuova versione extra-large del Defender, darà il via anche agli ordini comunicando le informazioni sui prezzi e su tutto il resto.

Per ora quello che sappiamo è che gli 8 posti che riesce ad offrire ai clienti sono disposti su tre file di sedili in configurazione 2 – 3 – 3. Ciò vuol dire che, rispetto alla Defender 110 a 7 posti, la terza fila di sedili rilevata dal vano di carico posteriore riesce ad ospitare un posto in più. Le differenze con le versioni attuali della Land Rover Defender si possono in ogni caso intravedere anche dall’unica immagine ufficiale condivisa finora, dove un occhio attento può ben notare una maggiore lunghezza del profilo posteriore. D’altronde, la stessa numerazione “130”, con tutta probabilità, va proprio a riprendere la storica misurazione in pollici del passo, in questo caso per ovvi motivi allungato.

Passo lungo, più spazio ma stessi motori, forse

La nuova Land Rover Defender 130 va a posizionarsi all’interno di una variegata gamma che comprende la versione a tre porte (la 90) e quella a cinque (la 110), fra le altre. È logico dedurre che se per queste ultime quei numeri vanno proprio a riferirsi al passo (2,5 e 3 metri rispettivamente), la versione extra-large a 8 posti potrebbe presentarsi di conseguenza con un interasse di 3,3 metri. Il condizionale è d’obbligo visto che, come anticipato, la Casa non si è ancora sbilanciata a tal riguardo (qui per il listino Land Rover completo).

Per il resto, non ci aspettiamo particolari cambiamenti per questa nuova fuoristrada extra-large. Land Rover Defender 130 dovrebbe arrivare con a bordo la medesima meccanica e tecnologia delle altre varianti, riproponendo lo stesso ventaglio di motorizzazioni a listino, compresa la variante più potente con il V8 5.0 l da 525 cavalli. Non escludiamo nemmeno la presenza delle versioni mild hybrid a benzina e diesel o la plug-in hybrid. Ma per tutti i dettagli, come anticipato, la presentazione è in programma per il prossimo 31 maggio, giorno in cui Land Rover lancerà in via ufficiale Defender 130 con tutte le informazioni relative, prezzi e tempistiche compresi.