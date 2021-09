Land Rover svela il potente SUV che omaggia James Bond

La vedremo protagonista sui grandi schermi a partire dal 30 settembre 2021 in "No Time To Die", il 25° film di James Bond, ma il nuovo Land Rover Defender potrà anche essere di 300 fortunati che avranno l'occasione di acquistarlo. La Casa americana ha infatti annunciato l'arrivo di Land Rover Defender V8 Bond Edition , un compatto pensato per celebrare il traguardo della pellicola firmata da Cary Fukunaga.

La nuova auto, che sarà disponibile in versione 90 e 110, è ispirata alle specifiche delle Defender V8 da 525 CV presenti nel film dell'agente segreto più famoso al mondo. Il modello, creato da Land Rover SV Bespoke, può contare su un Extended Black Pack, cerchi da 22" Luna Gloss Black, pinze freni anteriori Xenon Blue e distintivo posteriore ‘Defender 007’.

Il compatto è equipaggiato con un 5.0 litri benzina Supercharged che eroga 525 CV con 624 Nm di coppia, e con trasmissione automatica ad 8 rapporti. La Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge i 240 km/h. Dalle specifiche annunciate da Land Rover, Defender è una delle auto più veloci e dinamiche mai prodotte, grazie ai nuovi livelli di performance e coinvolgimento alla guida studiati nella combinazione del V8 con la speciale taratura delle sospensioni e della trasmissione. Con l’Electronic Active Rear Differential, le sospensioni pneumatiche elettroniche, la Defender è poi più agile e maneggevole ed ha un miglior controllo della scocca.

Tanti i particolari esclusivi che rendono unica l'auto da "missione segreta". La Casa ha infatti annunciato di aver pensato ad un particolare interno con soglie illuminata "007" e un'animazione di avvio dell'infotainment Pivi Pro che rende omaggio al legame storico tra il brand e il franchise dell'agente James Bond. Inoltre un'altra chicca potrà emozionare i fortunati possessori che otterranno l'edizione limitata del nuovo Defender: di sera anche le luci di illuminazione a terra mostreranno la grafica "007".

Ogni modello dei 300 a edizione limitata a disposizione sarà accompagnato da un'incisione laser "one of 300". Per vederlo in azione del film "No Time To Die", nel quale appare accanto a due Range Rover Sport SVR, una Range Rover Classic e le Land Rover Series III, bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma la caccia all'edizione limitata è ufficialmente partita.