Land Rover, svelati i nuovi modelli Evoque e Discovery Sport My 2021

Land Rover ha presentato Evoque e Discovery, i due nuovi modelli per la gamma My 2021: tante le novità che riguardano le vetture, dallo stile alle motorizzazioni, passando per il sistema di infotelematica con il debutto della piattaforma “Pivi”.

Range Rover Evoque è offerta in due diversi allestimenti: Autobiography e Lafayette Edition. L’allestimento Autobiography, al vertice della gamma con dotazioni esclusive e rivestimenti raffinati, si lega alla tradizione e celebra i 50 anni dalla nascita della prima Range Rover. Lafayette, invece, è basato sulla versione “S” già esistente: da essa riprende la maggior parte dei suoi elementi principali, ai quali è stata aggiunta l’inedita tinta Nolita Grey.

La gamma di Land Rover Discovery, uno dei SUV più longevi del marchio, è stata aggiornata con l’introduzione di un nuovo allestimento Black: questo conferisce alla vettura un’anima ancora più sportiva e può essere abbinato solamente alla versione siglata P290 con motorizzazione 2.0 litri turbo benzina da 290 cavalli.

Sia Land Rover Discovery Sport che Range Rover Evoque, i due nuovi modelli della gamma 2021 del marchio britannico, saranno caratterizzati da versioni con il motore Ingenium Diesel 2.0 litri mild hybrid, nelle due diverse declinazioni da 165 e 200 cavalli di potenza.La Evoque contraddistinta dalla sigla P160, invece, è a trazione anteriore e presenta un motore turbo benzina tre cilindri da 1.5 litri che eroga una potenza di 160 cavalli e una coppia massima di 260 Nm.

I motori mild hybrid consentono ai due modelli di abbattere le emissioni di CO2: la Evoque dichiara emissioni pari a 158 g/km, mentre la Discovery Sport si ferma a quota 165. Grandi novità in arrivo anche per quanto riguarda il lato informatico delle nuove Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque My 2021. Debutta la piattaforma “Pivi”, un sistema di infotelematica connesso e aggiornato con servizi over the air.

La Casa di Gaydon che all’inizio dell’estate ha lanciato la tenda da tetto per le vacanze 2020, ha inoltre migliorato ulteriormente la dotazione ADAS delle sue nuove due creature e in particolar modo quella di Discovery Sport, in cui vengono introdotti il Real Collision Monitor e la 3D Surround Camera posteriore. Il prezzo di partenza della nuova Range Rover Evoque è di 35.994, mentre la Land Rover Discovery Sport parte da una base di 35.787 euro.