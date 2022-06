Land Rover Defender, la versione lunga a 8 posti

Come il Defender 90 e 110, il nuovo design della carrozzeria del 130 prende il nome dalla famiglia Defender originale, ispirata al modello più lungo della gamma. L’auto permette ai clienti di trasportare fino a otto persone su qualsiasi terreno, ed è la dimostrazione definitiva della vastità dei talenti del modello.

La Casa ha apportato una serie di miglioramenti al design esterno e interno per creare il nuovo Defender 130, bilanciando in modo unico il comfort e le capacità storiche dell’auto. “Il nuovo SUV estremo porta una nuova dimensione di capacità alla nostra famiglia di veicoli più durevoli e robusti. I suoi interni spaziosi accolgono e trasportano fino a otto persone nel massimo comfort, offrendo opportunità di avventura sofisticate senza precedenti per le famiglie, con firme di design uniche per creare un’esperienza New Defender distinta”, sono le parole di Nick Collins, Direttore Esecutivo Land Rover.

Le caratteristiche del novo Defender

La versione extra-large di Land Rover Defender 130 ha una tavolozza di colori personalizzata, con una nuova ed esclusiva opzione Sedona Red. L’esterno è completato dall’Extended Bright Pack, disponibile in aggiunta al Bright Pack già esistente, che fornisce un design distintivo, con finitura Ceres Silver Satin attorno a tutto il rivestimento della parte inferiore della carrozzeria e piastre di protezione anteriori e posteriori in Noble Chrome.

All’interno, per ogni passeggero su tutte e tre le file di sedili sono previste soluzioni di stivaggio e praticità di massimo livello. Ciò garantisce che il Defender 130 soddisfi gli occupanti in ogni posto, con un facile accesso alla spaziosa terza fila a tre posti in una cabina luminosa e ariosa.

Il design degli interni presenta nuove opzioni di colore e materiale, offrendo un’esperienza in fuoristrada amplificata. Le ultime tecnologie connesse, il nuovo touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici – più grande rispetto al passato, le sospensioni pneumatiche elettroniche standard e il sistema di purificazione dell’aria in cabina Plus, offrono il massimo supporto e comfort per le moderne escursioni offroad.

Il New Defender 130 è disponibile nelle specifiche SE, HSE, X-Dynamic e X, oltre a una First Edition, presentata in tre differenti combinazioni accuratamente curate dai designer, ognuna caratterizzata da un colore distinto e un tema di design unico. L’iconica silhouette dell’auto è stata elegantemente estesa di 340 mm nella parte posteriore, per fornire uno spazio interno migliorato su tutte e tre le file, senza compromettere le sue impareggiabili capacità fuoristrada.

Le motorizzazioni disponibili

Nuovo Land Rover Defender 130 è disponibile a listino con una scelta potente ed efficiente di propulsori elettrificati, inclusi i benzina a sei cilindri Ingenium mild-hybrid P300 e P400 e i diesel a sei cilindri Ingenium D250 e D300.

La tecnologia Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) è alla base dei propulsori Ingenium a sei cilindri di Land Rover, fornendo risposte fluide e un maggiore risparmio di carburante. Utilizza un generatore di avviamento integrato nella cinghia (BiSG) da 48 V che raccoglie l’energia normalmente persa in frenata e decelerazione, immagazzinata e utilizzata poi nel viaggio, rendendo anche il sistema stop-start più rapido ed efficiente.

Le versioni a benzina sono:

P300: sei cilindri da 3,0 litri, MHEV, 300 CV, coppia 470 Nm a 1.500-4.250 giri/min;

P400: sei cilindri da 3,0 litri, MHEV, 400 CV, 550 Nm di coppia a 2.000-5.000 giri/min

Le varianti diesel: