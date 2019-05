Land Rover Defender, prove estreme per la nuova generazione

editato in: da

Il lancio ufficiale della nuova Land Rover Defender sarà alla fine di quest’anno, ma sappiamo già molto della vettura.

Il motivo è che la Casa, come ha spesso dichiarato, vuole riuscire a creare e proporre sul mercato un mezzo davvero eccezionale, che va oltre a tutto quello che abbiamo visto finora. Sta macinando chilometri su chilometri di test per assicurare al pubblico che la attende una guida infallibile. La nuova Land Rover Defender infatti sarà un’auto capace di affrontare con grande forza tutti i percorsi più difficoltosi e le condizioni più estreme. I clienti più avventurosi, che amano la guida estrema e che si lanciano in nuove e continue sfide, rimarranno soddisfatti da questo veicolo.

Il Centro di Classe Mondiale di design, progettazione e sperimentazione di Land Rover a Gaydon, nel Regno Unito, è la sede in cui è stata progettata la nuova Land Rover Defender, pronta ad essere lanciata sul mercato alla fine del 2019. La produzione della vettura avverrà invece in Slovacchia, nel nuovo impianto di Nitra super tecnologico e avanzato, che il brand ha appena inaugurato. Come abbiamo detto, l’auto non è stata ancora presentata ufficialmente, però l’abbiamo già vista in alcune immagini grazie alle foto spia. La nuova Land Rover Defender sarà un mostro in grado di affrontare ogni percorso, non il classico suv da città.

I test che sta affrontando la vettura sono estremi, la Casa vuole assicurare ai consumatori il miglior mezzo possibile. La strada scelta è stata il Nurburgring, famoso circuito noto per le curve strette alternate a tornanti e lunghi rettilinei. Per quanto riguarda invece i fuoristrada, sono stati scelti quelli inglesi, fino ad arrivare alle dune del deserto di Dubai e alle rocce del Moab. Oggi la nuova Land Rover Defender deve affrontare l’ultima sfida, nella riserva naturale della Borana Conservatory in Kenya. In questo luogo straordinario l’auto dovrà dimostrare come se la cava nel trasportare rifornimenti, guadare fiumi e trainare veicoli in condizioni estreme.

La nuova Defender è il mezzo su cui Land Rover sta puntando praticamente tutto, per riuscire a proporre alla clientela un’auto davvero capace di qualsiasi cosa, che non teme alcuna sfida.