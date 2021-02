Land Rover svela un Defender in edizione limitata

editato in: da

Dalle fangose campagne d’oltremanica è pronto a riemergere il leggendario Land Rover Defender Works V8 Trophy. Solo 25 modelli saranno lanciati nell’arco dell’anno, dotati di ogni accessorio per ripercorrere le imprese del fuoristrada 4×4. I clienti beneficeranno di una ‘gita’ al Castello di Eastnor, feudo dello storico marchio britannico.

In lizza per il titolo di Auto dell’Anno 2021, il Land Rover Defender si concede anche un ritorno al passato con la nuova ‘limited edition’. Defender Works V8 Trophy è stato progettato sulla base del modello 2012-2016. Il motore è un 5 litri V8 benzina da 405 CV e 515 Nm, mentre il cambio è uno ZF automatico a 8 rapporti.

Che look avranno i 25 esemplari Land Rover Defender Works V8 Trophy? La carrozzeria sarà evidenziata dalla speciale tinta Eastnor Yellow, impreziosita dai cerchi in acciaio da 16’’. Gli archi passaruota, il cofano e il portellone sono invece a contrasto color Narvik Black. I fari, di serie, sono full LED; viceversa un tocco ‘vintage’ è suggerito dalla griglia Heritage. Ogni cliente potrà infine personalizzare le fiancate con grafiche dedicate in occasione di eventi specifici.

Arriviamo alla parola chiave, all-terrain. Sono tanti gli elementi che rendono il nuovo Land Rover Defender un Works V8 Trophy. Tra questi: il verricello anteriore, il roll-cage multi-point, la protezione sottoscocca, la bullbar ad A, lo snorkel, i fari ausiliari LED e i pneumatici mud-terrain. Sul tetto è presente il portapacchi anziché la curiosa ‘tenda da tetto’ spuntata sulla Defender dello scorso anno.

Il cockpit sfoggia rivestimenti in pelle nera Windsor, con cuciture gialle a contrasto sui sedili sportivi Recaro. Al centro della plancia è incastonato l’orologio Land Rover Trophy di Elliot Brown. Per affrontare l’avventura non manca ovviamente il Classic Infotainment System sviluppato da Land Rover Classic, con connettività e navigatore.

Coloro che decideranno di mettersi al volante delle 25 4×4 potranno effettuare il primo test drive direttamente al Castello di Eastnor nell’Herefordshire. È quello il banco di prova sterrato delle vetture della Casa inglese. Lì i clienti affronteranno una serie di sfide avventurose, con un coach pronto a dare consigli sulla guida off-road. All’evento saranno presenti anche l’ambasciatrice Land Rover Jessica Hawkins e Bob Ives, vincitore del Camel Trophy 1989.

Il Land Rover Defender è quasi un brand a sé nel panorama automobilistico, tanto che Lego ne ha realizzato tempo fa una riproduzione. La versione Works V8 Trophy sarà dunque disponibile in molte parti del mondo: Regno Unito, Europa, regione MENA e Oceania.