In viaggio con Land Rover Defender Eco Home

Land Rover reinventa il concetto di roulotte con Land Rover Defender Eco Home. Il marchio inglese ha intuito come spostarsi al volante della propria auto, potendo disporre di un’abitazione a rimorchio, sia uno dei modi più desiderati di viaggiare dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus.

Camper o roulotte? Il dilemma per gli amanti del campeggio ‘on the road’ è aperto (qui la nostra guida su cosa e come scegliere). La risposta di Land Rover è semplice: Land Rover Defender Eco Home. Si tratta di una lussuosa, ecosostenibile e ariosa soluzione per scoprire territori inediti e vivere l’avventura in pieno comfort, in linea con lo spirito Land Rover. La divisione italiana della Casa britannica ha stretto una partnership con Airbnb per avviare tale progetto.

All’interno della ‘casa su 4 ruote’ ogni dettaglio è stato creato per essere sostenibile. Le finiture degli arredi sono realizzate con materiale proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un tessuto capace di purificare l’aria, un aspetto fondamentale in tempi di Covid-19. Ciò che rende speciale l’esperienza di abitare all’interno di Defender Eco Home, sono le pareti trasparenti, che permettono di vivere in simbiosi con l’ambiente circostante.

Per lanciare Defender Eco Home, Land Rover sbarcherà in 10 rinomate località italiane selezionate: le Langhe, le Dolomiti, il Salento, l’Etna, la Maremma, Punta Licosa, Passo Cento Croci, Parco Sirente – Velino, Val Tramontina e la costa meridionale della Sardegna. Grazie alla collaborazione con Airbnb Italia, i clienti potranno prenotare la proposta di fruizione preferita, scegliendola tra quelle presentate nella pagina dedicata sul sito.

Durante il soggiorno nella Defender Eco Home si potranno inoltre godere pranzi e cene preparati da chef stellati ed effettuare test drive a bordo della nuova Land Rover Defender, l’inarrestabile fuoristrada. Nonostante gli aggiornamenti, la vettura conserva il fascino del primo modello del 1948. Tra gli highlights dell’ultima generazione, spiccano le sospensioni regolabili e il Terrain Repsonde 2, che consente di adattare l’assetto in base al tipo di strada. Il SUV inglese è in grado di affrontare guadi di 90 centimetri, e ha una luce a terra di 29 centimetri. Gli angoli di attacco, di uscita e di dosso sono di rispettivamente 38°, 40° e 28°.