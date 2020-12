Top Gear premia il Defender come ‘Car of The Year ‘

editato in: da

Un ritorno con il botto, per il Land Rover Defender. L’iconico fuoristrada britannico, tornato sul mercato con un modello completamente rinnovato nello stile (e, ovviamente, nella dotazione tecnologica), è stato infatti nominato auto dell’anno dalla rivista Top Gear. Un riconoscimento prestigioso, che premia il lavoro svolto dagli ingegneri e dai designer del marchio britannico per riportare in strada una vera e propria icona.

La Land Rover Defender, presentata ufficialmente a dicembre 2019, è stata premiata per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi indifferentemente agli ambienti più estremi – come un deserto o un terreno particolarmente fangoso – oppure al traffico cittadino. Merito del grande impegno dei tecnici britannici, che hanno lavorato a lungo per proporre sul mercato un veicolo che non fosse una semplice “riproduzione” del vecchio Defender: l’obiettivo, infatti, era quello di proporre un’auto che potesse piacere alla fetta più ampia di pubblico. E così è stato.

“Il Car of the Year è un premio che viene assegnato solo al meglio del meglio – ha affermato Jack Rix, Editor di Top Gear Magazine. Abbiamo riconosciuto che sostituire un’icona non è un compito invidiabile, un compito al quale Land Rover ha dedicato il tempo necessario per svolgerlo nel modo migliore. Ne abbiamo guidata una nel deserto della Namibia, in tutte le versioni e con tutti i motori, e si è sempre comportata brillantemente. C’è una discussione sul fatto che con il prezzo un po’ più alto non sarà appropriatamente utilizzata dalla comunità agricola o dagli allevatori, ma questo non vuol dire che non potrebbe essere. È la più robusta e capace off-roader che abbiamo mai provato, ma è anche così raffinata e ben equipaggiata da essere anche una vettura per la famiglia e la città”.

Il premio di “Car of the year” è stato solo uno dei riconiscimenti che la giuria di Top Gear ha assegnato all’auto britannica, uno dei SUV e fuoristrada più attesi del 2020. Il Defender, infatti, si è aggiudicato anche il premio “Unstoppable Force”, forza inarrestable in italiano. E per dimostrare che questo premio fosse pienamente meritato, i redattori della rivista britannica hanno organizzato una vera e propria prova di forza e resistenza, che ha permesso di mettere in evidenza le caratteristiche di punta del fuoristrada Land Rover.

Per evidenziare la resistenza del pianale in alluminio d7x, la redazione di Top Gear ha sospeso tre Land Rover Defender di serie da una gru a diversi metri di altezza, agganciandole esclusivamente tramite l’occhione di traino. Per rendere il tutto ancora più interessante, a bordo dei veicoli erano stati aggiunti diversi equipaggiamenti opzionali, più l’Adventure Pack. In questo modo, la prima delle Defender agganciate è stata sottoposta a una trazione di 8 tonnellate e, come ci si poteva attendere, non ha battuto minimamente ciglio.