Ed è noto che la primissima Ypsilon è uscita dalle linee di produzione: un esemplare “di prova” forse. Ovviamente il manager non si è lasciato sfuggire alcun dettaglio e nessun nuovo particolare, dalle immagini non si vede assolutamente l’aspetto della nuova Yspilon, dev’essere una sorpresa.

Pensiamo però che sarà svelato a breve. Siamo tutti impazienti di conoscere l’erede della grande Lancia Ypsilon conosciuta in tutto il mondo. L’entusiasmo è enorme. Oggi sul web appaiono nuove indiscrezioni e anticipazioni.

Le caratteristiche della nuova Ypsilon

Elegante e maneggevole, la piccola utilitaria storica italiana è da sempre una delle vetture più amate nel nostro Paese. Lo dimostrano i dati e le classifiche nelle vendite di auto in Italia: proprio a giugno 2023 Lancia Ypsilon rientrava nei dieci modelli più venduti.

Quello che sappiamo della nuova generazione di Lancia Ypsilon è che sarà destinata al segmento B, sarà realizzata sulla piattaforma CMP che oggi viene già usata per le cugine di Casa Stellantis Fiat 600 e Jeep Avenger.

Il successo di Lancia Ypsilon

La Ypsilon è un’auto che vanta un longevo successo, sono più di 3 milioni le vetture vendute in quattro differenti generazioni. La nuova generazione arriverà in una veste completamente inedita, come non l’abbiamo mai vista prima d’ora, ed è pensata per il rilancio del brand e per il suo consolidamento in Europa.

Come sarà

La stessa piattaforma usata da Stellantis per la nuova Lancia Ypsilon, come abbiamo detto, è quella che il Gruppo prevede per la realizzazione di Jeep Avenger (la nuova Jeep di grande successo sul mercato) e della futura Fiat 600, di cui abbiamo parlato moltissimo nelle ultime settimane, una delle auto più attese.

Ma anche Opel Corsa, la prossima generazione di DS3 e la Peugeot 208 usano la stessa identica piattaforma. La nuova Lancia Ypsilon sarà completamente diversa a quella che siamo abituati a vedere sulle nostre strade: sarà lunga circa 4 metri, il suo design sarà elegante, futuristico e anche sportivo. Il grande obiettivo della Casa è attirare un pubblico giovane e riuscire a competere sul mercato europeo con le forti rivali tedesche.

Cosa sappiamo sui motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, pare che la nuova Lancia Ypsilon sarà lanciata sul mercato in due differenti varianti, una elettrica e una termica.

La nuova Ypsilon elettrica dovrebbe potrebbe prevedere l’uso di una batteria di 50 kWh circa, con un motore elettrico anteriore da 156 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia massima. Non abbiamo dati ufficiali sull’autonomia prevista dalla Casa, ma molto probabilmente sarà di 400 chilometri circa con una singola carica.

La variante con motore termico invece – pensata soprattutto per il mercato italiano, dove le auto elettriche tardano a diffondersi a causa dei numerosi limiti – monterà presumibilmente un PureTech da 1.2 litri e 100 cavalli. Non sappiamo se si tratterà di una versione ibrida oppure termica pura.

La grande novità

Lancia introduce per la prima volta sul suo modello di successo il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Parliamo in particolare di una nuova interfaccia virtuale in grado di integrare differenti funzioni, tra cui climatizzazione, illuminazione e audio, e rappresenta la primissima implementazione di questo sistema inedito per il Gruppo Stellantis. Una tecnologia di ultima generazione, che consentirà ai passeggeri di personalizzare l'ambiente solo toccando un pulsante o attraverso i comandi vocali.

La variante sportiva

Oltre alle novità previste per la nuova Lancia Ypsilon, pare che nel 2025 arriverà addirittura una nuovissima variante ultra sportiva dell’iconica italiana, denominata Ypsilon HF. Una versione che molto probabilmente vanterà dimensioni maggiori e una posizione più ribassata.

Pare che il motore scelto dalla Casa sarà in grado di erogare la potenza di 240 CV. Al momento non possiamo dire con certezza se la motorizzazione scelta sarà elettrica, termica o ibrida. Lo scopriremo.

Altri dettagli

Come abbiamo visto, i dettagli non sono moltissimi, ma sul web circolano parecchi rumors e indiscrezioni. Lancia Ypsilon è uno dei modelli iconici italiani, che negli anni non ha mai abbandonato i listini del brand. Un modello che continua a essere apprezzato dalla clientela, che verrà aggiornato, assumendo una nuova veste, mai vista prima d’ora.

Il CEO a giugno ha annunciato: “Oggi inizia un altro capitolo del nostro piano di Rinascimento. Sono felice di poter annunciare che siamo pronti con la produzione della nuova Ypsilon: sarà la prima delle tre vetture del nuovo piano di Rinascimento del marchio e verrà lanciata nel 2024 in versione 100% elettrica e ibrida a 48 volt”.

Sarà un’auto pensata per il segmento B, il più importante oggi, come ha assicurato Napolitano. Una vettua elegante e innovativa, più europea e molto moderna. “Sarà una bellissima Lancia, bella fuori e bella dentro, dove sembrerà davvero come sentirsi in un salotto di una casa italiana”.

Il piano di Lancia, come il CEO ha confermato, prevede – nei prossimi dieci anni – il lancio di una nuova linea di prodotti leggera ed efficiente: Nuova Ypsilon nel 2024, Gamma nel 2026 e Delta nel 2028, un nuovo prodotto ogni 2 anni.

E non è tutto, perché la strategia di elettrificazione prevede che a partire dal 2028 la Casa venderà solo modelli 100% elettrici. La Nuova Ypsilon sarà la prima vettura della nuova era di Lancia e sarà prodotta nello stabilimento spagnolo di Saragozza.

Lancia ha intenzione di realizzare, a partire da Ypsilon e per il futuro, auto futuristiche, che presentano le tipiche forme morbide, pure e sensuali dell’Aurelia e della Flaminia del passato, mixate perfettamente alle più moderne espressioni di radicalità e semplicità, ispirate al linguaggio dell’arredamento, dell’architettura, della moda, ma anche alla storia sportiva del brand.