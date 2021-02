Lancia Ypsilon si rinnova e diventa anche Mild Hybrid

editato in: da

Debutta la nuova Lancia Y: prezzo e caratteristiche

Dal 2011 Lancia Ypsilon, leader di mercato tra le city car, è sempre stata sul podio del segmento B, diventando la fashion city car per eccellenza, perché i suoi clienti l’hanno scelta per lo stile, il design e l’eleganza tutta italiana che la contraddistingue.

Sin dal suo lancio nel 1985, 35 anni fa, Ypsilon (allora era la Y10) ha cambiato il segmento delle piccole cittadine, che non è stato più lo stesso. Ѐ stata la prima e l’unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. E ciascuna delle 4 generazioni e delle 35 serie speciali, ha contribuito al suo successo e a renderla unica. In 35 anni sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti, è leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta sul mercato. Nel 2020 ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati, vendendo più di 14.000 unità con la nuova motorizzazione.

Il 2021 per Ypsilon è iniziato con un’importante novità: la nuova versione, oggetto di interventi profondi e mirati. L’auto diventa così ancora più elegante, sofisticata e contemporanea. Dal punto di vista dello stile, la nuova calandra unita ai nuovi fari DRL Led, le donano una nuova espressione, che sembra sorridere al futuro.

Lo stile della nuova Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon oggi è ancora più sofisticata, ma si ispira anche al suo passato, al DNA del brand, alla capacità di innovare, all’eleganza e alla raffinatezza italiane. L’obiettivo era continuare la tradizione di eleganza di quest’icona intramontabile, intervenendo sulla ricercatezza dei trattamenti dei dettagli. Da qui nasce l’idea del ritorno alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato. Nuovi la calandra e i gruppi ottici, il risultato è un frontale che dona a Ypsilon inedite espressività e empatia.

Tutte la parti cromate all’esterno sono state rese satinate, dal profilo della calandra alle maniglie, ai loghi Ypsilon. Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova proposta della nuance di lancio, il Blu Elegante.

Gli interni

Novità anche per l’abitacolo di Lancia Ypsilon per il 2021, con due allestimenti inediti:

Silver , eleganza più casual, informale, indossa materiali rubati all’abbigliamento sportivo. I tessuti tecnici e le texture ricordano le felpe oggi si usano tutti i giorni, anche fuori dalle palestre;

, eleganza più casual, informale, indossa materiali rubati all’abbigliamento sportivo. I tessuti tecnici e le texture ricordano le felpe oggi si usano tutti i giorni, anche fuori dalle palestre; Gold, nuovo allestimento giocato sui toni del nero e del blu con la rivisitazione dello Chevron, un grande classico Lancia reinterpretato in chiave contemporanea.

Grandiosa novità il SEAQUAL YARN, un materiale innovativo e sostenibile, nato dalla plastica riciclata raccolta nel Mediterraneo.

Tecnologia e comfort a bordo di Lancia Ypsilon

L’auto vanta un nuovo sistema di infotainment con radio 7” touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto. Continua a essere contemporanea e sostenibile, lo scorso maggio è stata presentata Ypsilon Hybrid EcoChic, l’ibrido secondo Lancia, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13% rispetto alla motorizzazione benzina.

Quali sono i principali vantaggi del Kit EcoChic:

blocca il particolato (PM 2.5) oltre il 98%;

cattura oltre il 99% di allergeni;

riduce il proliferare di muffe e batteri di oltre il 98%.

Nuova Lancia Ypsilon: la presentazione ufficiale

Luca Napolitano, nella nuova veste di Lancia Chief Executive Officer, ha presentato alla stampa nazionale la Nuova Lancia Ypsilon, la city car 100% EcoChic pronta a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico. Vettura che, come abbiamo già detto in apertura, in 35 anni di storia, 4 generazioni e 35 serie speciali ha saputo essere sempre attuale.

Secondo quanto ha dichiarato Napolitano: “Ypsilon è una storia di successo che continua ancora oggi. In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento ed è da tempo anche la seconda auto più venduta dopo Panda. Tutti ottimi motivi per sognare, perché il marchio Lancia ha segnato la storia dello stile e della tecnologia nel mondo dell’auto per più di 100 anni. E la storia continua con la Nuova Ypsilon, capace di incarnare alla perfezione l’eleganza, l’eccellenza italiana, la bellezza, la genialità, l’innovazione e lo stile senza tempo”.

Lancia Ypsilon rispetto l’ambiente

Lo stile di Ypsilon si è fatto più contemporaneo, tecnologico e rispettoso dell’ambiente, ma sempre elegante. La versione del 2021 ha una nuova espressione ed è ancora più sofisticata. Innovare vuol dire intercettare e anticipare i bisogni delle persone. Oggi chi si muove nel traffico cittadino ha necessità di consumare meno, inquinare meno ed entrare nelle ZTL.

Lancia Ypsilon con una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni GPL e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni è la risposta per consumare e inquinare di meno e per poter circolare nelle zone a traffico limitato.

L’eleganza della nuova Lancia Ypsilon

Lancia si è ispirata alla libertà di movimento per lo spot di lancio. Attraverso un linguaggio cinematografico che si ispira al mondo della moda, unitamente al tono unconventional tipico di Ypsilon, la pubblicità, on air da domenica 14 febbraio, celebra la Nuova Lancia Ypsilon come un’auto sempre al passo coi tempi, che ci invita a vivere liberamente. Libertà che si prova mentre si guida la Nuova Ypsilon, che rappresenta quello spazio accogliente dove, attraverso una maggiore attenzione al benessere a bordo, possiamo muoverci senza limiti, esprimendo la nostra vera essenza.

I prezzi di listino

Lancia Ypsilon è disponibile in Italia a un prezzo di listino che parte da 13.950 euro. Presto in gamma ci sarà anche il nuovo modello.

Il destino del brand Lancia nell’era di Stellantis

Se durante l’era Marchionne eravamo ormai pronti a dire addio al marchio Lancia, pare che oggi invece il brand possa essere uno dei nuovi protagonisti nel Gruppo Stellantis. Il destino di Lancia cambia grazie alla fusione tra FCA e PSA. La gamma della Casa oggi è rappresentata unicamente da Ypsilon, capace di registrare vendite da record, ma presto beneficerà delle sinergie con gli altri brand del Gruppo e quindi potremo vederne delle belle.

In occasione della presentazione della nuova Lancia Ypsilon, abbiamo potuto assistere a un’anticipazione di quello che potrebbe essere il domani della Casa. Il fatto che il brand oggi abbia un suo capo sembra voler sottolineare che in programma per Lancia ci sia qualcosa di grande. Quindi non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.