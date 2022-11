Lancia Ypsilon, l’icona si rinnova: come sarà

Fonte: Ufficio stampa La compatta italiana si rifà il look. Dal 2024 sarà più lunga e larga, con un design più sportivo rispetto all'attuale

La data è fissata. Anzi, a voler essere precisi, le date da segnare con il cerchietto rosso sul calendario sono due: 2024 e 2028. Queste le due date chiave individuate dai vertici Lancia per il definitivo rilancio dello storico marchio italiano. Rilancio che, ovviamente, passerà dalla Lancia Ypsilon: la citycar di grande successo sarà infatti l’architrave dell’intero progetto di “rinascita” ideato da Stellantis.

Nel 2024, in particolare, arriverà sul mercato il nuovo modello di Lancia Ypsilon e, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere decisamente differente rispetto a quello attuale. Dal 2028, invece, la compatta italiana dirà definitivamente addio alla motorizzazione endotermica o ibrida per essere venduta solamente con un powertrain full electric. In questo lasso di tempo, al fianco della citycar compatta arriveranno altri modelli (dovrebbero essere la Aurelia e la Nuova Delta), anche loro alimentati da un sistema di trazione completamente elettrico. Ma procediamo con ordine.

Come sarà la nuova Lancia Ypsilon 2024

La conferma ufficiale è recentemente arrivata dal CEO Lancia Luca Napolitano: la nuova versione della citycar compatta arriverà nel corso del primo trimestre 2024. La nuova Lancia Ypsilon 2024, che prenderà il posto della “regina delle vendite” nel segmento delle compatte, presenterà diverse novità stilistiche e tecniche rispetto al modello oggi in commercio.

L’obiettivo, stando alle indiscrezioni circolate sino a oggi, dovrebbe essere quello di restituire un respiro più internazionale al modello, rendendola appetibile a una fetta più ampia di clienti, anche al di fuori dei confini nazionali. La base di partenza è rappresentata dalla piattaforma STLA Small (evoluzione della piattaforma CMP, utilizzata anche per il restyling della Peugeot 208 e DS3), sulla quale verrà modellata una compatta di circa 4 metri di lunghezza, con un design più moderno e ricercato rispetto a quello attuale.

Fonte: Ufficio stampa

Il restyling degli interni dovrebbe essere decisamente più curati e raffinati rispetto agli attuali, ispirati allo stile e al gusto del design italiano. Verranno utilizzati materiali e plastiche di qualità migliore, mentre particolare attenzione verrà dedicata al sistema di infotainment, caratterizzato da un’interfaccia più semplice e intuitiva. Caratteristiche che dovrebbero servire a spalancare le porte dei confini nazionali: la Nuova Ypsilon dovrebbe infatti essere commercializzata anche in Francia, Spagna, Germania, Belgio e Paesi Bassi. In un secondo momento, la compatta Lancia dovrebbe essere commercializzata anche nel resto d’Europa.

Dal 2028 solo elettrica

Sul fronte delle motorizzazioni, invece, le novità più interessanti dovrebbero arrivare a partire dal 2028. Da qui a cinque anni, infatti, Lancia dirà definitivamente addio alle motorizzazioni ibride ed endotermiche per produrre e commercializzare auto con powertrain elettrico.

Si tratterà, come semplice immaginare, di un percorso graduale: la Nuova Ypsilon 2024 dovrebbe essere disponibile sia in versione benzina/diesel, sia in versione ibrida e, molto probabilmente, anche in versione full-electric. Uno step intermedio per consentire alla clientela Lancia di familiarizzare con una motorizzazione a loro sconosciuta.

Il piano di rilancio Lancia

La Nuova Ypsilon sarà, come detto, uno dei tasselli del piano di rilancio del marchio. L’obiettivo dei vertici Stellantis è quello di dare nuova linfa al marchio Lancia e trasformarlo in uno dei tre pilastri del segmento Premium insieme a DS e Alfa Romeo. Per questo, i vertici del gruppo automobilistico italo-francese progettano di lanciare due nuovi modelli elettrici da affiancare alla Ypsilon. Nel 2026 dovrebbe arrivare sul mercato la Lancia Aurelia, mentre nel 2028 dovrebbe essere il momento della nuova Lancia Delta.