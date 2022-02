Lancia Ypsilon, leader nel suo segmento: l’edizione speciale

Due storie di successo tutte italiane che si incontrano per “condividere” stile, eleganza e un approccio all’innovazione votato alla sostenibilità. Nasce così Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, versione speciale della compatta più apprezzata e amata dalle donne italiane.

Una collaborazione, quella tra la casa automobilistica italiana e la stilista marchigiana, che ha le sue fondamenta nella continua ricerca dell’eccellenza e nello spiccato senso per la bellezza e l’eleganza. “Due marchi dai valori condivisi: italianità, eleganza, femminilità, attenzione all’ambiente, cura dei dettagli, con uno stile sempre contemporaneo.” Dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “L’esclusiva serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti esalta le doti di compattezza della city car, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future”.

Lancia Ypsilon e Alberta Ferretti: collaborazione green e sostenibile

La Lancia Ypsilon edizione speciale Alberta Ferretti, già svelata sul finire del 2021, è un vero e proprio manifesto dell’innovazione e della sostenibilità tricolore. Tanto negli interni quanto nelle soluzioni tecniche e meccaniche adottate, il modello speciale della compatta italiana presenta soluzioni hi-tech votate al rispetto dell’ambiente.

I tessuti dei sedili, ad esempio, sono realizzati anche in SEAQUAL® YARN, un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100%. In questo modo è stato possibile contenere l’impatto ambientale del veicolo e, allo stesso tempo, garantire elevati standard di comodità e qualità.

Sul fronte delle motorizzazioni, invece, la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop. Una soluzione che garantisce reattività, velocità e grande efficienza. Il propulsore endotermico da 51,5 kW è infatti affiancato da un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio dedicata che si attiva in fase di riavvio del veicolo.

In questo modo non solo sarà possibile contenere consumi ed emissioni di gas serra, ma si otterranno vantaggi anche sul fronte dei costi di gestione. In diverse regioni italiane, infatti, l’edizione speciale della Lancia Ypsilon gode di uno sconto del 50% sul costo del bollo, consentendo così di risparmiare sui costi fissi del veicolo.

In alternativa, la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile anche alimentata a GPL, con un’autonomia di oltre 900 chilometri nel ciclo misto con entrambi i serbatoi pieni.

Il grigio Alberta Ferretti

Il carattere distintivo della nuova versione speciale della Ypsilon è però conferito dalla tonalità di colore scelta per la carrozzeria. La livrea è interamente in grigio Alberta Ferretti, una tinta iridescente, che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria, esaltando la bellezza al femminile delle sue linee.

All’interno, invece, è un “tripudio” di Gold Rose. Questa tonalità, che si sposa alla perfezione con il grigio Alberta Ferretti e i punti luce rosa degli esterni, è utilizzata per le cuciture a filo continuo dei sedili, per il monogramma AF ricamato sui poggiatesta e per tutte le altre finiture e dettagli degli interni: dal calice del volante, alle cornici delle bocchette d’aerazione, dalla gemma cambio alle maniglie interne, ai dettagli della plancia.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, prezzi e disponibilità

La versione speciale della compatta più venduta in Italia, presentata ufficialmente lo scorso 3 febbraio nella storica cornice di Palazzo Donizzetti a Milano e sarà presto disponibile negli showroom della rete Stellantis. Listino alla mano, il prezzo della nuova Lancia Ypsilon in versione speciale è piuttosto interessante. La Lancia Ypsilon Alberta Ferretti può essere acquistata a partire da 13.950 euro grazie al finanziamento di FCA bank e in caso di permuta o rottamazione. Se non si dovessero avere auto da rottamare o permutare, è possibile acquistare la versione speciale in 36 rate da 149 euro al mese oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale.