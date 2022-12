Lancia Ypsilon: in arrivo la versione più moderna di sempre

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Lancia Ypsilon MY23: la nuova versione sempre più moderna.

Arriva una nuova versione della Lancia Ypsilon, la più moderna e connessa di sempre: si tratta del modello della Gamma MY23, dotato di caricatore wireless per smartphone, radio da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto e tanto altro ancora.

La nuova Lancia Ypsilon MY23 è equipaggiata con una motorizzazione ibrida che la rende ancora più efficiente uno dei modelli più venduti presenti nel listino Lancia.

Nuova Lancia Ypsilon MY23: connessa, moderna e sostenibile

Ypsilon, nella sua nuova veste, conferma la contemporaneità di un modello che pur evolvendosi continuamente nel corso degli anni, è riuscito sempre a preservare le sue doti migliori: la compattezza, la grande cura dei dettagli e il tipico e inconfondibile stile italiano.

Leader indiscussa del segmento B e autentica icona, la Ypsilon diventa ancora più connessa grazie a diverse dotazioni tecnologiche di serie che vanno a migliorare il piacere di guida e il comfort a bordo, semplificando la vita quotidiana di tutti gli occupanti del veicolo.

Nella Lancia Ypsilon MY23, per esempio, c’è un nuovo caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio: una soluzione che permette di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. Alla base della nuova gamma c’è la voglia di rendere l’auto sempre più connessa: l’infotainment evolve grazie alla radio con display touchscreen da 7 pollici compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto in modalità wireless.

Per la prima volta, inoltre, sulla Lancia Ypsilon debutta anche la telecamera posteriore: una aiuto in più durante le manovre di parcheggio, così da rendere l’esperienza alla guida “stress-free”. Novità anche per gli interni: nell’abitacolo risalta il nuovo rivestimento blu della pancia e dei pannelli, con i raffinati accenni multicolore sulla gemma del cambio, sul calice del volante e anche sulle cornici delle bocchette.

Il motore della nuova Lancia Ypsilon MY23

Lancia Ypsilon MY23 è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il motore benzina 1.0 3 cilindri da 70 CV della famiglia Firefly, al motore elettrico BSG da 12 volt e batteria al litio. La combinazione consente tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, a cominciare dalla libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, fino ad arrivare alle agevolazioni fiscali e alla riduzione del costo del parcheggio.

Regina delle vendite anche nel 2022, Lancia Ypsilon rappresenta una vera e propria icona di stile nel segmento delle compatte. A partire dal 2011, l’anno in cui è stata lanciata l’ultima generazione, la vettura è stata rinnovata in diverse occasioni, mantenendo sempre le caratteristiche che hanno contribuito al suo grande successo.

Nei piani di Stellantis c’è la volontà di rinnovare ulteriormente l’auto best seller con una nuova generazione di Lancia Ypsilon in arrivo nel 2024: sarà un’auto con un design più sportivo e ricercato che dovrebbe essere venduta esclusivamente con un powertrain fulle electric.

La base di partenza della futura Lancia Ypsilon sarà la piattaforma STLA Small, evoluzione della CMP usata anche per il restyling di altri modelli del Gruppo Stellantis come la DS3 e la Peugeot 208: su questa piattaforma verrà modellata un’auto lunga circa 4 metri con un design ricercato e moderno.