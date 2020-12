Lancia Ypsilon, 35 anni di storia e successi: il nuovo progetto

editato in: da

Lancia Ypsilon: ecco l’ultima serie speciale modaiola

Lancia Ypsilon in questi anni di storia e successi è diventata un vero e proprio status symbol fin dall’anno del suo esordio, il 1985, al Salone di Ginevra. I giornali ai tempi la definirono “un’ammiraglia formato bonsai”. Prima di allora non si era mai vista un’utilitaria così elegante e ricca di dotazioni di livello superiori al suo segmento di riferimento.

Da 35 anni Lancia Ypsilon è la city car dei desideri del mondo femminile, grazie al suo stile ricercato, alla cura dei dettagli, ai rivestimenti in tessuti pregiati e alle dotazioni da berlina. L’auto viene scelta dalle donne perché affine al proprio gusto e look, e dall’universo maschile, che la predilige come seconda auto per muoversi agevolmente in città, senza dover rinunciare a stile ed eleganza.

Il 2020 è l’anno del trentacinquesimo compleanno e Lancia Ypsilon ha celebrato anche 3.000.000 di unità con il lancio della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic. Dopo le motorizzazioni alternative GPL e metano, oggi la city car di Lancia si mostra ancora più contemporanea e sostenibile. Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia and Abarth Brands, spiega: “Ypsilon è l’auto più venduta del segmento B e, nei primi undici mesi di quest’anno, ha stabilito un ulteriore primato: è la seconda vettura più venduta del mercato, dopo la Panda. Inoltre, proprio grazie a Ypsilon Hybrid Ecochic, insieme a 500 e Panda Hybrid, siamo riusciti con 100.000 unità a conquistare la leadership del segmento delle ibride! Sono orgoglioso di questi risultati e, con le novità che arriveranno, sono certo che proseguiremo il trend positivo di crescita”.

Per celebrare questi traguardi Lancia Ypsilon dedica al suo pubblico “Ypsilon Dreamers”, il progetto digital nato per spegnere insieme le 35 candeline. La fashion city car vuole essere nuovamente al fianco delle donne che l’hanno scelta in questi anni e invitare la Community a condividere con Lancia i successi raggiunti e quelli da raggiungere. Per farlo, chiede alle utenti di pubblicare attraverso i propri canali una o più foto con l’hashtag #YpsilonDreamers, in cui saranno immortalati momenti belli e importanti come la laurea o un colloquio di lavoro superato, innsieme alla propria Ypsilon. I racconti più originali ed emozionanti verranno scelti per un video che sarà messo online sui canali web di Lancia. Il progetto ha visto anche la scelta da parte del brand di una testimonial davvero speciale: si chiama Giulia Carla Bassani, ma i follower la conoscono con il suo nickname, @astro_giulia.

La storia di Ypsilon parte dal 1985 quando debutta al Salone di Ginevra la Y10, sofisticata e chic, la prima utilitaria di lusso capace di attirare, in particolare, le attenzioni del pubblico femminile. In dieci anni se ne vendono un milione di esemplari e nel 1995 arriva la sua erede, la Lancia Ypsilon, anch’essa dallo stile chic e originale e una cura dei particolari meticolosa. Nel 2003 debutta la terza generazione e nel 2011 la quarta. Per la prima volta Ypsilon viene proposta con cinque porte. Il 2015 è l’anno del Model Year, esterni e interni rivisitati, motorizzazioni Euro 6 brillanti e ecologiche.

A maggio 2020 è stata presentata la Ypsilon Hybrid EcoChic, disponibile nelle versioni Silver, Gold e nell’esclusiva serie speciale Maryne, con la nuova motorizzazione Mild Hybrid con motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Con il progetto “Ypsilon Dreamers” oggi la fashion city car ha ancora tanta voglia di percorrere un pezzo di strada e di vita insieme a chi l’ha scelta.