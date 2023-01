Lancia Ypsilon, nel 2023 torna la versione GPL

Dopo quattro generazioni, più di 3 milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi, la nuova Lancia Ypsilon oggi amplia la sua gamma e si ancora più connessa, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada, e più efficiente.

La city car è ancora più efficiente grazie al GPL

La nuova Gamma Ypsilon è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid, che prevede l’abbinamento del propulsore benzina 1.0 3 cilindri da 70 cavalli (51,5 kW) di potenza della famiglia Firefly, con un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio.

Un modello nuovo, efficiente, compatto e accessibile; la nuova Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di cui oggi può in effetti godere una vettura ibrida, in base alle normative locali, tra cui la libertà di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL), la riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e differenti agevolazioni fiscali (es. bollo auto).

Non è tutto: nella gamma a listino oggi è disponibile anche la nuova versione GPL Ecochic di Lancia Ypsilon, il modello ideale per tutti coloro che percorrono lunghi tragitti, ma non hanno intenzione di rinunciare all’eleganza della city car per eccellenza.

La motorizzazione GPL permette all’utente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente; in questo momento possiamo parlare di un risparmio di quasi 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 chilometri. Il tutto impreziosito da una dotazione di serie che include tutte le novità tecnologiche tra cui che semplificano la vita quotidiana, migliorando il piacere di guida e il comfort a bordo.

La connettività di Lancia Ypsilon oggi si evolve con la radio 7” touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. L’auto vanta il nuovo caricatore wireless, sotto la leva del cambio, che permette la ricarica dello smartphone in totale sicurezza e comfort.

E, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio per un’esperienza di guida senza stress.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Lo stile e i prezzi

Novità anche nella palette colori di Lancia Ypsilon – leader nel segmento – a cominciare dalla nuance di lancio inedita, il Verde Rugiada, che rinvia alla natura e all’innovazione. Lancia non si risparmia e rinnova pure per gli interni: nell’abitacolo risaltano il rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, i raffinati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, e il cluster strumenti con grafica inedita.

Nuovi i sedili con rivestimento con SEAQUAL YARN, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Anche la versione Silver si rinnova con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Sul frontale troviamo i DRL alogeni e lo spoiler nero di serie. Resta disponibile la serie speciale Alberta Ferretti, ora più tecnologica che mai.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, la Casa comunica che – grazie al finanziamento di FCA Bank – la nuova Gamma Ypsilon è offerta a partire da 13.450 euro oltre oneri finanziari (anziché 17.100 euro). Con l’ecobonus statale a partire da 11.450 euro. In caso di finanziamento, ecobonus statale e rottamazione la proposta della Casa è la seguente: 36 rate da 129 euro, anticipo 1.802 euro e Rata Finale Residua di 7.602 euro. TAN 6,85% e TAEG 10,31%.