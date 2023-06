Lancia pronta per la produzione della nuova Ypsilon

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Luca Napolitano è pronto per la nuova era di Lancia Ypsilon

Lancia si prepara a produrre la nuova generazione di Ypsilon, una delle vetture iconiche del brand, che negli anni non ha mai abbandonato i listini. Un modello che continua a essere amato dalla clientela e che oggi verrà aggiornato.

Il CEO del marchio, Luca Napolitano, è pronto e lo annuncia sui suoi canali social: “Oggi inizia un altro capitolo del nostro piano di Rinascimento. Sono felice di poter annunciare che siamo pronti con la produzione della nuova Ypsilon: sarà la prima delle tre vetture del nuovo piano di Rinascimento del marchio e verrà lanciata nel 2024 in versione 100% elettrica e ibrida a 48 volt”.

Come sarà

Sempre secondo le parole del CEO, possiamo dire che la nuova Lancia Ypsilon sarà un modello di ultimissima generazione, “lungo 4 metri, che va a coprire le esigenze del segmento B, il secondo segmento più grande del mercato. Elegante e innovativa, più europea e molto moderna. Sarà una bellissima Lancia, bella fuori e bella dentro, dove sembrerà davvero come sentirsi in un salotto di una casa italiana”.

E i piani dell’azienda, confermati da Napolitano, sono: “Lancia ha un piano a 10 anni che prevede una linea di prodotti leggera ed efficiente: Nuova Ypsilon nel 2024, Gamma nel 2026 e Delta nel 2028, un nuovo prodotto ogni 2 anni. La strategia di elettrificazione prevede che dal 2026 Lancia offrirà vetture 100% elettriche, mentre dal 2028 venderà solo vetture 100% elettriche”.

La Nuova Ypsilon sarà il primo modello della nuova era di Lancia e sarà prodotta nello stabilimento spagnolo di Saragozza, inaugurato nel 1982; uno dei siti produttivi di Stellantis, in cui viene fatto un largo uso di energie rinnovabili e metodi produttivi nel pieno rispetto dell’ambiente, in linea con il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, di cui abbiamo tanto parlato.

La rinascita del brand

Lancia si rivoluziona, anzi, “rinasce” – come ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del brand – che spiega: “Nuovo logo e visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon” Lancia ha presentato la prima vettura della nuova epoca, Lancia Pu+Ra Zero, “una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme”.

In 116 anni di storia si sono succeduti ben sette differenti loghi; tutti hanno in comune valori unici, insiti nel DNA del brand in termini di eleganza, forza grafica e raffinatezza. Ora la Casa lancia un nuovo logo, simbolo della nuova era, che ne segna l’ingresso nella mobilità elettrica. L’emblema del futuro verrà utilizzato sulla nuova Ypsilon, sulla nuova ammiraglia e sulla nuova Delta ed è parte integrante della nuova Brand Identity.

Il logo rilegge tutti gli elementi distintivi del brand, il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro. Si rinnova anche la scritta Lancia, con un nuovo font originale.

Nelle nuove auto prodotte da Lancia in futuro troveremo le forme morbide, pure e sensuali dell’iconica Aurelia e della Flaminia, mixate perfettamente alle più moderne espressioni di radicalità e semplicità, ispirate al linguaggio dell’arredamento, dell’architettura, della moda, ma anche alla storia sportiva del marchio incarnata dalle famose Stratos e Delta.