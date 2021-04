Fiat e Lancia: novità imperdibili per il mese di aprile

editato in: da

Lancia Ypsilon: ecco l’ultima serie speciale modaiola

Questo mese chi decide di mettersi al volante di una nuova auto Fiat o scegliere l’eleganza urbana di Lancia Ypsilon avrà dei vantaggi iper convenienti, validi fino al 30 aprile. È arrivato infatti il “Superbonus” e le concessionarie sono pronte ad accogliere i visitatori in totale sicurezza.

Queste vetture iconiche italiane si possono scegliere per tutto il mese, scaricando dai siti Fiat e Lancia il coupon dedicato all’iniziativa “Superbonus” e usufruendo del finanziamento dedicato. In questo modo è possibile accedere a condizioni straordinarie sulla gamma in pronta consegna, da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese in corso.

Partiamo dalla gamma Fiat, sulle auto in pronta consegna e in caso di finanziamento, i vantaggi arrivano fino a 7.000 euro, anche senza usato da rottamare, con coupon specifici per ogni modello. Vediamoli nel dettaglio, iniziamo da Fiat Panda e Fiat 500, che come sappiamo tutti sono le regine del segmento A. Per le due icone, tra le auto più vendute in Italia, il “Superbonus” è di 4.000 euro. Per Fiat Tipo diventano invece 4.700 euro, l’auto sempre più dinamica e tecnologica. Vantaggi anche per chi decide di comprare la meravigliosa, spaziosa e confortevole 500L, che beneficia di un incentivo pari a 6.500 euro; per la sorella 500X invece lo sconto diventa pari a 6.000 euro, 7.000 per gli allestimenti Sport e Cross.

Passiamo all’altra italianissima per eccellenza, la Lancia Ypsilon, che per il mese di aprile 2021 godrà anch’essa di sconti speciali. La vettura oggi si mostra in una veste ancora più seducente e sofisticata, forte dell’inimitabile DNA del brand, della sua capacità di innovare e dell’eleganza e della raffinatezza italiane. Anche a marzo è stato il modello più venduto nel segmento B sul territorio nazionale. Oggi, con il “Superbonus”, per Lancia Ypsilon, l’importo del voucher nominativo valido per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento sarà di 4.000 euro sull’allestimento Silver e fino a 4.500 euro sull’allestimento Gold, anche senza usato.

Fiat e Lancia ci tengono a sottolineare che le concessionarie lavoreranno nella piena tutela della salute dei clienti, rispettando ovviamente le disposizioni relative all’autocertificazione dei movimenti e applicando un rigido protocollo di sicurezza. I locali sono regolarmente igienizzati così come le vetture esposte. Tutti indossano la mascherina, sono offerti gel igienizzante, guanti monouso e mascherine nel caso il cliente ne fosse sprovvisto.