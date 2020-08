Quando la Lancia Delta si trasformò in un SUV

editato in: da

La Lancia Delta è una delle auto italiane più iconiche, famose e amate in tutto il mondo. La versione HF Integrale, progettata per partecipare al campionato del mondo di Rally, dove ha ottenuto 35 vittorie dal 1988 al 1993, vincendo ben 5 titoli costruttori, ha contribuito a rendere il modello della Casa torinese ancora più leggendario.

Nel corso degli anni sono tantissimi i progetti di restyling che hanno visto protagonista la mitica Lancia Delta, trasformata nei modi più disparati. Uno restyling più riusciti e originali è quello realizzato a Riccardo Errani che nel 2006 trasformò la delta in un vero e proprio SUV crossover per omaggiare la collaborazione fra il suo team e Lancia, azienda in procinto di tornare sul mercato con la nuova Ypsilon ibrida e green.

Il progetto ha portato alla nascita della Lancia Delta Erre20 in una serie limitata di appena 20 esemplari. A livello estetico il grande lavoro del team Errani ha modificato profondamente la vettura, riuscendo comunque a mantenere i suoi tratti più distintivi. Quella che una volta era una normale Delta è stata appoggiata su una piattaforma più ampia: una soluzione necessaria per fare spazio alle ruote off-road di maggiori dimensioni rispetto a quelle normali.

Il paraurti è completamente nuovo e presenta una grande presa d’aria e un inedito cofano motore, nel quale si nota un piccolo rialzo sulla parte centrale, affiancata da due prese d’aria. L’altezza maggiorata da terra ha consentito di usare dei passaruota più grandi e di inserire le minigonne laterali. Nel posteriore spicca il doppio alettone montato sul cofano del vano bagagli.

La livrea scelta per la Lancia Delta trasformata in un SUV crossover è l’arancione. Per spingere un’automobile più alta e pesante, serviva anche un nuovo propulsore: un motore turbo da 3 litri in grado di erogare una potenza massima di 500 cavalli.

Della Delta Erre20 esistono solamente 20 esemplari. La trasformazione in SUV crossover è solo uno dei tanti restyling dedicati alla mitica vettura firmata Lancia. Un modello che continua a mantenere inalterato tutto il suo fascino anche con il passare degli anni: basti pensare che una Lancia Delta S4 Stradale è stata venduta all’asta per più di un milione di euro.