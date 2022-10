Lancia Delta, l’icona torna in vita: nuova serie limitata

Fonte: Podium Advanced Technologies Lancia Delta Futurista, il progetto di Automobili Amos diventa realtà

Come avevamo già visto tempo fa, Automobili Amos ha lavorato a un importante progetto che ha consentito di riportare in vita una delle vetture più conosciute della storia dell’automobilismo nel mondo, la mitica Lancia Delta. In effetti, il progetto nello specifico riguarda la rivisitazione futura dell’icona.

E oggi l’azienda Podium Advanced Technologies ha completato l’ultimo esemplare dell’edizione limitata da 20 unità della Lancia Delta Futurista di Automobili Amos. L’azienda, che si trova a Pont-Saint-Martin, lo scorso 21 ottobre 2022 ha ultimato la mini serie Delta Futurista composta da questi meravigliosi 20 veicoli restomod.

Lancia Delta Integrale: un’icona senza tempo

La Lancia Delta Integrale è un’icona degli anni Ottanta, che tutti conosciamo. Ne abbiamo anche brevemente raccontato la storia, si tratta di una vera e propria istituzione per tutti gli appassionati di automobilismo. Dopo aver vinto 10 titoli mondiali nel WRC e 6 titoli costruttori, si è ritirata dalla scena del Motorsport nel 1995. Automobili Amos ha deciso di riportare in vita il mito, insieme a Podium Advanced Technologies, realizzando questa meravigliosa serie limitata di 20 unità.

Il restomod è una sintesi tra il restauro di un’auto storica originale e il suo ammodernamento, con nuove tecnologie e prestazioni degne dell’epoca in cui viviamo. Il progetto di Automobili Amos era quello di trasformare la Lancia Delta Integrale 16 valvole del 1990 in una vettura nuova, super tecnologica e futurista, mantenendo intatto però quello che è l’inconfondibile stile della Delta. Podium Advanced Technologies ha progettato, sviluppato e infine assemblato ciascuna delle 20 auto, oltre al prototipo iniziale.

Fonte: Podium Advanced Technologies

Com’è fatta la Lancia Delta restomod

La carrozzeria di questi nuovi modelli è realizzata quasi interamente in fibra di carbonio, le vetture della nuova serie limitata Lancia Delta restomod sono dotate di un motore in grado di sprigionare la potenza di 330 CV. La meccanica è stata completamente rielaborata e modernizzata, con un nuovo motore, un nuovo intercooler, aspirazione e scarico. Il cambio e il differenziale sono stati rinforzati, mentre le sospensioni, i freni e le ruote sono completamente nuovi.

Ogni modello della serie limitata è unico, è stato infatti realizzato su misura secondo le richieste e le esigenze di ogni singolo cliente e in grado di rispondere alle omologazioni stradali dei vari Paesi di destinazione. Ogni Lancia Delta Futurista di Automobilisi Amos e Podium Advanced Technologies presenta vernici e interni su misura: dalla storica livrea Martini all’elegante Verde Brinzio e colori più eccentrici, fino alle esclusive soluzioni in fibra di carbonio per il sedile posteriore.

Luca Ciancetti, Head of the Road Car and Motorsport team di Podium Advanced Technologies, ha commentato: “La consegna della 20° Lancia Delta Futurista è un traguardo importante. Si tratta di un progetto iniziato nel 2017 e che ci tiene impegnati da diversi anni. Consegnare il numero 20 è un po’ come chiudere il cerchio. Inoltre, normalmente progettiamo e sviluppiamo prototipi una tantum; questa è stata la prima occasione in cui abbiamo costruito una serie limitata. Forti di questa esperienza, siamo pronti per nuove sfide”.

Fonte: Podium Advanced Technologies

Eugenio Amos, fondatore di Automobili Amos, ha dichiarato: “È stato un grande piacere intraprendere questo viaggio bellissimo ma complicato con Podium Advanced Technologies come mio compagno. Quello che ho apprezzato di più di questa azienda è l’umanità: prima le persone e poi i professionisti. Senza di loro non avremmo raggiunto questo piccolo ma importante traguardo. Dopo la conclusione del progetto Futurista, abbiamo deciso di continuare l’avventura con Podium Advanced Technologies con un nuovo progetto: questa è la prova di quanto siamo soddisfatti della collaborazione. Grazie a tutto lo staff che negli anni ha creduto in noi e nelle nostre idee”.