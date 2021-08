Lancia Delta, l’atteso ritorno del mito potrebbe avverarsi

Potrebbe diventare realtà uno dei più grandi desideri degli appassionati di automobilismo in Italia, ma non solo. Il ritorno di Lancia Delta , vettura straordinaria, che tutti conoscono. Affascinante su strada, gloriosa in pista. Una vera e propria icona senza tempo.

La storia di quest’auto straordinaria la conosciamo, ne abbiamo tanto parlato. Tanti i traguardi raggiunti, superlativo il successo di Delta sul mercato. In questo momento la Casa Lancia fa parte dei brand premium del neonato Gruppo Stellantis, nuovo colosso dell’automotive che ha preso vita a gennaio 2021. Nei piani futuri, il marchio vorrebbe riportare in vita alcune delle sue eccezionali creazioni del passato. Tra queste ovviamente non può mancare anche la mitica Lancia Delta.

Vettura che non ha tempo, è ancora nelle menti e nei cuori di ogni appassionato, tanto che, negli anni, abbiamo visto moltissimi designer sbizzarrirsi su possibili nuove versioni futuristiche dell’icona Lancia. La Casa si pone un grande obiettivo, quello di non far cadere nel dimenticatoio un nome così importante, che ha reso il brand glorioso. E potrebbe quindi lanciare una compatta premium a zero emissioni come reincarnazione in chiave moderna del mitico ‘Deltone’.

La prima generazione fu prodotta da Lancia dal 1979 al 1993, in un totale di 525.231 unità, incluse le versioni sportive. Nel 1980 viene premiata come Auto dell’Anno, realizzata poi in quattro serie: la prima tra il 1979 e il 1982, la seconda tra il 1983 e il 1986, la terza tra il 1986 e il 1990, e la quarta e ultima tra il 1991 e il 1993. Per non parlare degli esemplari “Evoluzione” realizzati fino al 1994. Nel 1993 è stata sostituita dalla Delta seconda generazione.

E poi, più nulla. Lancia ha visto poi un periodo di declino, tenendo un unico modello a listino, la nota Ypsilon. Ma Stellantis prende in mano la situazione, e potrebbe far tornare in auge la mitica Lancia Delta; oggi l’obiettivo primario è quello di elettrificare tutta la gamma già dal 2026, partendo ovviamente dalla Ypsilon.

Un buon inizio da cui partire per ampliare ovviamente il portfolio del marchio, che si è ridotto ad una sola vettura. La nuova architettura per auto elettriche potrebbe anche essere sfruttata per avere una nuovissima Delta a zero emissioni. Al momento ovviamente possiamo parlare solo di ipotesi, non ci sono ancora notizie certe sul lancio di una nuova generazione dell’intramontabile icona. Attendiamo eventuali novità.