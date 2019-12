Lamborghini Urus, con il pacchetto speciale sfiora gli 800 cavalli

editato in: da

Lamborghini Urus, il suv trasformato in un bolide da 782 CV

Conosciamo già tutti il grandioso suv potente di Lamborghini, stiamo parlando di Urus, che oltre all’aspetto stuzzicante, che piace molto alla clientela, è dotato appunto di una grande potenza che attrae tutti gli amanti di auto dalle elevate prestazioni.

E non dimentichiamo poi che il settore dei suv oggi è in assoluto uno dei più amati e di maggiore successo per quanto riguarda il mercato auto. C’è chi però non si accontenta mai e ha addirittura realizzato un pacchetto speciale per aumentare la potenza di questo suv già eccezionale di suo. L’azienda che lo ha fatto si chiama Wheelsandmore ed è specializzata in lavorazioni di questo tipo.

Il progetto che ha voluto realizzare questa volta riguarda appunto il suv sportivo italiano Lamborghini Urus. Seguendo quello che l’azienda fa di solito con tutte le auto estreme che trasforma, anche questa volta Wheelsandmore ha voluto eseguire una personalizzazione meravigliosa anche ai cerchi, che avranno come misura ben 23 pollici e che monteranno pneumatici Continental UHP.

La società ha realizzato un pacchetto speciale composto da tre step che vanno ad aumentare in maniera eccezionale la potenza del motore V8 bi-turbo da 4.0 litri di Lamborghini Urus. Ognuno dei tre step includerà una nuova mappatura della Engine Control Unit, l’aggiunta di un nuovo sistema di scarico e di un convertitore catalitico.

Questi nuovi elementi che Wheelsandmore ha deciso di inserire nel pacchetto speciale per la Lamborghini Urus permettono al grande suv di guadagnare notevolmente in prestazioni, aggiungendo 156 cavalli e 127 Nm di coppia alla vettura, arrivando ad un totale di 797 cavalli e 972 Nm di coppia. Le modifiche possono essere selezionate a tre stadi differenti.

Il primo step costa 2.521 euro, il costo dello scarico opzionale è di 4.000 euro e invece il pacchetto più costoso arriva a 5.469 euro. Un’altra possibilità è il modulo di ammortizzatori plug-and-play che permette di alzare e abbassare le sospensioni solo cliccando sul display dello smartphone. Questi elementi costano al cliente 1.679 euro. Invece il set più eccezionale e unico è quello dei cerchi speciali da 23 pollici che abbiamo già citato, per aggiudicarseli però ci vogliono circa 10mila euro.

Se poi il cliente vorrà sia incrementare la potenza che acquistare ogni possibile optional creato e messo a disposizione da Wheelsandmore allora dovrà spendere circa 21.176 euro, più o meno il prezzo di listino di una nuova berlina.