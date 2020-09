Lamborghini Urus, la collezione esclusiva Graphite Capsule

editato in: da

Lamborghini Urus, il suv trasformato in un bolide da 782 CV

Lamborghini Urus si veste di nuovo, grazie alle inedite e distintive opportunità di espressione cromatica e di finiture pensate per il super SUV. I quattro nuovi colori per gli esterni sono di tendenza ma discreti, Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus e Grigio Keres.

Le parti inferiori dell’auto attorno ai sottoporta anteriori, posteriori e laterali sono tutte rifinite nel colore della carrozzeria opaco. Sono offerti quattro differenti colori brillanti, Arancio Leonis e Arancio Dryope, Giallo Taurus e Verde Scandal per gli accenti che evidenziano le linee distintive dell’Urus sullo splitter anteriore, sugli inserti delle portiere e sullo spoiler posteriore. Anche i cerchi Taigete da 23”, dedicati alla Graphite Capsule, sfoggiano una di queste tinte brillanti, mentre sul posteriore lo scarico presenta una nuova finitura cromata nera dedicata. La Urus Graphite Capsule eleva il potenziale di personalizzazione a un livello superiore con oltre 16 diverse combinazioni di colori, per deliziare anche i clienti più esigenti.

L’interno evidenzia il carattere elegante della Urus Graphite Capsule, introducendo finiture in alluminio anodizzato scuro sul cruscotto e sui pannelli delle porte, con nuovi inserti in fibra di carbonio opachi. I colori degli accenti esterni sono riportati negli interni di Lamborghini Urus, arricchendo il rivestimento con la tinta a contrasto sul tunnel centrale, gli inserti dei cuscini dei sedili, le cuciture Q-citura e il logo Lamborghini ricamato sui poggiatesta.

I sedili in Alcantara sono un’opzione esclusiva disponibile solo sulla Urus Graphite Capsule e sulla Pearl Capsule lanciata di recente. Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “La nuova Graphite Capsule sostiene l’inimitabile versatilità di Lamborghini Urus, l’originale super SUV tutto italiano: il suo colore e il suo stile sono adattabili e versatili come la sua presenza in ogni ambiente, sia ad alte prestazioni che nella vita di tutti i giorni. Urus Graphite Capsule è l’ultima collezione che offre alla nostra crescente clientela l’opportunità di imprimere la propria individualità e il proprio modo di vivere sulla propria Lamborghini”.

La Graphite Capsule di Lamborghini Urus è disponibile per l’anno 2021. Il prezzo di listino oggi in Europa è di 186.134 euro, in Italia 183.385 euro. Il super SUV di successo della Casa di Sant’Agata Bolognese si veste di nuovo e, come sempre, lo fa con grande stile.