Lamborghini Urus, boost di potenza per il super SUV

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Urus S: la novità è pronta per il mercato

Lamborghini presenta la nuova Urus S, erede della capostipite Urus che ha definito il concetto di Super SUV nel segmento delle auto di lusso. Un veicolo eccezionale, la firma della Casa si vede in ogni dettaglio estetico e prestazionale: la nuova Urus S offre una maggiore potenza abbinata a versatilità e design inediti. L’auto si affianca alla Urus Performante, una versione creata per chi cerca il massimo in termini di dinamica ed emozioni di guida.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, dichiara: “Urus ha dimostrato quanto possa essere attrattiva la combinazione perfetta tra la versatilità di un SUV e la sportività di una Lamborghini anche nell’ utilizzo quotidiano: Urus S si colloca perfettamente al fianco della nuova Urus Performante (presentata il mese scorso), per chi sceglie prestazioni, lusso e versatilità allo stato puro”.

Il motore e le prestazioni da urlo

La nuova Lamborghini Urus S è equipaggiata con motore V8 biturbo, in grado di prigionare ben 666 cavalli di potenza (aumentati rispetto ai 650 della Urus), arrivando allo stello livello della Performante, con un rapporto peso-potenza ottimizzato a 3,3 kg/CV. Il super SUV sviluppa inoltre 850 Nm di coppia da 2.300 giri/min, fino ad un regime massimo di 6.000 giri/min.

Aumenta anche l’accelerazione, la nuova Urus S infatti è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 12,5 secondi. L’auto raggiunge la velocità massima di 305 km/h, e frena da 100 a 0 km/h in appena 33,7 m. Il nuovo sistema di scarico regala un sound più deciso ai bassi regimi e note uniche, donando una piacevole sensazione di sportività al conducente.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Il telaio abbinato a sospensioni pneumatiche adattive, garantisce tutto il piacere di una guida super sportiva e una grande maneggevolezza su strada nelle modalità di guida STRADA, SPORT CORSA ed EGO, con una risposta di coppia immediatamente disponibile e un preciso controllo del corpo vettura mediante specifiche tarature per la guida off-road: TERRA, NEVE e SABBIA.

Il design elegante del super SUV sportivo e lussuoso

La nuova creatura di Lamborghini mostra dei perfezionamenti specifici nel design, che ne supportano il carattere sportivo ma dallo stile lussuoso. Aumentano le opzioni in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni: questo permette al cliente una personalizzazione a 360°.

Il nuovo design del paraurti anteriore adotta linee ancor più raffinate e include di serie un nuovo elemento sottoscocca in acciaio inox verniciato nero opaco, abbinato al design a linee nere orizzontali della griglia anteriore. Il tetto in fibra di carbonio a vista (opzionale) sottolinea l’eleganza atletica della nuova Urus S. Al posteriore notiamo lo scarico a doppio terminale dal design rinnovato in acciaio spazzolato, con la possibilità di scegliere come optional le speciali colorazioni nero opaco o lucido, o Ad Personam cromo brillante.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

L’abitacolo di Lamborghini Urus S

Gli interni propongono al cliente una gran varietà di colori e finiture, completamente rinnovata. Sia il nuovo allestimento Bicolore Sportivo che la nuova opzione Bicolore Sophisticated presentano il motivo di cuciture della nuova Urus Performante. Insieme ai nuovi raffinati Blu Leandro e Verde Aura si trovano colori cuoio, crema e marrone.

La nuova Urus S offre la possibilità di personalizzare completamente il proprio modello in base ai propri gusti, le combinazioni di colori e finiture sottolineano l’elevato livello di performance, offrendo un lusso elegante e senza tempo. La connettività include un sistema di navigazione connesso di ultima generazione, numerose funzioni di sicurezza e servizi di controllo da gestire anche tramite smartphone e smartwatch. I prezzi di listino per l’Italia partono da 192.651 euro.