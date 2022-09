Lamborghini: tutto venduto fino al 2024

Fonte: Ufficio stampa Lamborghini Lamborghini non conosce crisi: la sua intera produzione è stata già venduta fino al 2024

La crisi che ha colpito e ancora oggi tiene alle strette il mercato dell’auto è concreta e condivisa da tutti (o quasi). Lamborghini, ad esempio, è una di quelle Case auto che, a quanto pare, non sta riscontrando particolari difficoltà a commerciare le proprie creazioni. Lo dimostrano i numeri dello scorso anno, quelli dei primi mesi del 2022, ma anche le recenti parole del CEO Stephan Winkelmann, che non lasciano intendere inquietudini di alcun genere.

Altro che crisi: le vendite di Lamborghini sono da record

Non è un mistero che le crisi, nel settore automobilistico e non solo, vadano a colpire meno le realtà più importanti e dai prodotti più pregiati, quelle che si rivolgono a una particolare fetta di utenti facoltosi. Costruttori come Lamborghini, ma anche Ferrari che proprio lo scorso febbraio festeggiava un 2021 da record, sembrano non conoscere incertezze, in barba ai drammatici cali delle immatricolazioni e dei ritardi nella produzione e nella consegna di nuove auto.

È una situazione particolare, questa, ma nient’affatto nuova e sorprendente, visti i numeri dei modelli di Automobili Lamborghini venduti nel 2022. La Casa del Toro ha iniziato un 2022 con segno positivo e nel corso dei mesi ha saputo confermare un trend che le è valso come il semestre migliore di sempre sotto il profilo delle vendite, ma anche del fatturato e della profittabilità. Nonostante la crisi del settore, si tratta di fatto di un record grandioso per Lamborghini che si prepara ad affrontare un quarto trimestre del 2022 nel migliore dei modi, proiettandosi nel 2023 già forte di un “sold out” per i mesi a venire.

Lamborghini ha già venduto tutte le sue auto fino al 2024

Ebbene sì, la Casa di Sant’Agata Bolognese, sta per chiudere il 2022 e per approcciare il nuovo anno con dei numeri che destano stupore, soprattutto considerando la situazione in cui ci troviamo. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia del fatto che Automobili Lamborghini ha già venduto in preordine la sua intera produzione di auto fino a inizio 2024 (qui il listino completo del brand). A conferma di ciò ci sono le stesse parole del CEO Stephan Winkelmann secondo cui la Casa sta godendo di una domanda elevata a cui han fatto seguito un portafoglio di ordini che copre per l’appunto i prossimi 18 mesi.

“Abbiamo sempre più nuovi clienti in Lamborghini, perché si fidano del marchio, vedono quanto sono belle le auto e quanto sono elevate le prestazioni” ha affermato Mr. Winkelmann, che sottolinea tuttavia come sia necessario che l’economia rimanga stabile affinché questo trend continui. Una situazione del genere vale per Lamborghini, e anche per Ferrari, che proprio come quest’ultima ha ottenuto risultati record nel secondo trimestre del 2022 aumentando le proprie previsioni annuali grazie a ordini a livelli mai visti prima. Come sappiamo, in ogni caso, questa non è purtroppo una realtà condivisa da tanti altri costruttori, che continuano a fare i conti ancora oggi con la scarsità dei componenti, con un calo generalizzato delle immatricolazioni e, nel complesso, con una crisi accesa dalla pandemia in primis, e dalla guerra poi.