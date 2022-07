Lamborghini Siàn, la sfida: un pezzo unico e prezioso

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini La nuova creatura nata da Lamborghini e LEGO

A partire dallo scorso 25 luglio e fino al prossimo 6 ottobre, all’interno del Museo Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese sarà possibile ammirare una creatura unica: si tratta della Siàn realizzata con LEGO Technic, composta da più di 400.000 mattoncini.

Tra i due brand esiste una partnership che ormai è consolidata da anni, e questa iniziativa ne sottolinea i valori condivisi: “coraggiosi, autentici e inaspettati”. Nel 2020 avevamo assistito al lancio della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic in scala 1:8, ma oggi le due realtà note nel mondo hanno deciso di fare ancora di più, creando questo modello a grandezza naturale, in grado di ricreare il design visionario dell’auto sportiva italiana in edizione limitata su una scala molto più grande. LEGO (che è famosa per aver realizzato anche una Bugatti Chiron realmente funzionante) ha usato più di 154 diversi tipi di pezzi per fare in modo che il modello incarnasse la raffinatezza futuristica dell’auto e riproducesse l’inconfondibile sagoma della Lamborghini Sián, senza tralasciare nessun dettaglio.

Il progetto di LEGO

Lena Dixen, Vicepresidente senior per i prodotti e il marketing del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “I nostri designer amano le sfide, quindi potete immaginare quanto siano stati felici quando abbiamo chiesto loro di lavorare su questo modello e guardare le cose in un modo leggermente più grande di solito. Hanno colto al volo l’opportunità di lavorare con gli incredibili designer e ingegneri del nostro laboratorio di produzione presso lo stabilimento di Kladno nella Repubblica Ceca, che costruiscono questi splendidi modelli in scala reale, e si sono davvero spinti oltre i confini di ciò che può essere fatto con LEGO Technic. Grazie alla possibilità di creatività fornita dal sistema, hanno davvero reso giustizia al design eccezionale della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic”.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Il modello che è appena stato realizzato è il secondo progetto congiunto, frutto della collaborazione di designer, ingegneri e tecnici delle due aziende, ha esattamente le stesse dimensioni della Lamborghini Sián FKP 37, fino all’ultimo millimetro. Pare assurdo, ma è così, una creatura senza precedenti. Il telaio è proporzionato perfettamente a quello originale, ed è ricoperto di telai realizzati su misura. Ogni singolo pezzo di LEGO Technic è interconnesso agli altri, fino a formare un guscio perfetto e pieno di energia.

Federico Foschini, Direttore Marketing e Vendite di Lamborghini Automobili, dichiara: “Dopo un’attesa di oltre un anno, il modello LEGO Technic della Lamborghini Sián va in mostra al Museo Automobili Lamborghini. È il luogo naturale per esporre le supersportive Lamborghini che da sempre danno forma concreta a sogni e sentimenti grazie all’innovazione e alla tecnologia. Questo modello in scala 1:1 della Sián mostra che Lamborghini, proprio come LEGO Group, vede le sfide come la sua linfa vitale, la tecnologia come mezzo di creazione e il design come un fulcro che può e deve togliere il fiato alle persone”.

Il design esterno e interno della Lamborghini Siàn di LEGO Technic

Dando uno sguardo agli esterni, possiamo dire che il design è stato ricreato con la massima attenzione ai dettagli. La parola Sián significa “fulmine” in dialetto bolognese. Gli esperti del LEGO Group lo hanno sottolineato facendo brillare le luci e l’elegante fulmine lungo la carrozzeria come le luci a forma di Y sul veicolo reale, realizzando anche luci posteriori esagonali ad hoc, che si possono accendere e spegnere davvero.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

All’interno della Lamborghini Sin di LEGO Technic sono visibili dettagli estremamente precisi, tra cui un volante in mattoncini decorato con il famoso badge Lamborghini e la bandiera italiana, un quadro strumenti e sedili da corsa. Un lavoro davvero eccezionale.

Si tratta del primo modello di grandi dimensioni del Gruppo LEGO ad avere un rivestimento colorato effetto vernice, che contribuirà a rendere il modello più duraturo. Il colore è abbinato alla tonalità del modello LEGO Technic in scala 1:8 ed è stato applicato dal reparto di verniciatura Lamborghini per garantire che l’auto sportiva avesse una finitura perfetta.