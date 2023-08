Lamborghini ha scelto la Monterey Car Week per svelare la nuova Lamborghini Lanzador concept : si tratta dell’Ultra GT che anticipa il futuro “puramente elettrico” della Casa italiana. Il nuovo prototipo segna un ulteriore passo in avanti della strategia Direzione Cor Tauri di Lamborghini che continua a seguire la sua roadmap verso una completa decarbonizzazione.

La concept anticipa il futuro elettrico

Dopo aver presentato la prima ibrida plug-in con motore V12, la Lamborghini Revuelto, che ha già raccolto ordini record, la Casa italiana guarda al futuro e, in occasione della Monterey Car Week, presenta in via ufficiale la Lamborghini Lanzador concept. La Ultra GT, come definita dalla stessa Lamborghini, è un prototipo che punta a offrire una nuova concezione di Gran Turismo 2+2.

La concept ha un'altezza da terra più elevata rispetto alle tradizionali Lamborghini e una carrozzeria con linee pulite e futuribili. Il cuore del progetto, però, è sotto la scocca dove Lamborghini propone un'inedita meccanica completamente a zero emissioni, grazie a una trazione al 100% elettrica.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, sottolinea: “Con questo concept, stiamo aprendo un nuovo segmento di auto: l'Ultra GT. Che offrirà ai clienti una nuova e ineguagliabile esperienza di guida, tipicamente Lamborghini, grazie a tecnologie all'avanguardia”

La nuova Lanzador concept anticipa l'arrivo del quarto modello della gamma Lamborghini. Il brand prepara un'espansione della gamma con la sua prima auto elettrica che riprenderà, molto da vicino, le soluzioni proposte dalla concept car presentata in occasione della Monterey Car Week 2023.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Ultra GT completamente a zero emissioni

Per il momento, Lamborghini ha scelto di non svelare tutti i dettagli del comparto tecnico. Il progetto presentato alla Monterey Car Week, infatti, è solo un prototipo. Il modello di serie della futura Ultra GT è ancora in sviluppo e c'è tutto il tempo per modificare le specifiche, con l'obiettivo di ottenere ancora più sportività, ad esempio.

La Casa anticipa, però, la presenza di un sistema elettrico composto da un motore ad alta potenza per ogni asse, con la possibilità di sfruttare la trazione integrale. Secondo quanto rivelato da Lamborghini, inoltre, la potenza massima del sistema arriverà a superare il megawatt. Di conseguenza, la versione di serie della Lanzador concept arriverà a superare i 1.360 CV.

Il prototipo introduce anche la versione rinnovata del Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), il sistema di controllo della dinamica di guida che promette un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni. Ci sarà spazio anche per un'evoluzione del sistema ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), già utilizzato dall'azienda su altre supercar.

Tra le caratteristiche della GT elettrica c'è anche il sistema Wheelspeed Control, in grado di regolare l'erogazione di potenza e coppia alle ruote in modo dinamico. All'interno dell'abitacolo, Lamborghini ha scelto di evolvere il concetto di una GT 2+2, con un abitacolo quattro posti modulabile e con soluzioni di design che seguono la filosofia Feel like a pilot.

La posizione di guida rialzata ricorda la soluzione adottata con la Huracan Sterrato. L'ampio spazio a bordo, quindi, non si traduce nell'addio a un approccio sportivo che coinvolge sia il comparto tecnico che l'esperienza di guida al volante. Grande attenzione anche nella scelta dei materiali, con un focus su soluzioni sostenibili che seguono il carattere a zero emissioni della concept car.