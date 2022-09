Lamborghini, la nuova supercar per la guida offroad

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini svela nuove immagini di Huracán Sterrato, il mostro off-road della Casa di Sant’Agata Bolognese

Lamborghini svela finalmente le nuove immagini ufficiali di Huracán Sterrato in azione. La nuova livrea mimetica nera e arancio sfreccia alzando la polvere sul lungomare nel teaser appena pubblicato dalla Casa del Toro: il video si chiama “Beyond the concrete”, letteralmente oltre l’asfalto, e in poco più di un minuto mostra la nuova Lamborghini off-road in azione sullo sterrato, impegnata in una singolare danza con un surf. Tutto lascerebbe credere che la Sterrato sia finalmente pronta, e prossima al debutto.

Huracán Sterrato: mostro da off-road

La nuova creatura di Lamborghini sembrerebbe pronta per una presentazione ufficiale, anche se l’anteprima di Huracán Sterrato non è stata accompagnata da notizie certe per quanto riguarda il lancio. Improbabile secondo gli addetti ai lavori vederla per la prima volta al Salone di Parigi: l’atteso evento, che tornerà a metà ottobre, non prevede infatti la partecipazione della Casa di Sant’Agata Bolognese.

D’altro canto, Lamborghini sembra aver scelto strade più originali per la presentazione dei nuovi modelli, come è stato per esempio per la nuova Huracán Tecnica, questa estate, mostrata nel corso di un tour di presentazione europeo che si è svolto essenzialmente tra vecchie fabbriche e location nel cuore della movida cittadina.

Non si hanno ancora notizie sulla presentazione ufficiale della nuova Huracán Sterrato, che non mostra grandi differenze rispetto al concept del 2019: resta una delle supercar più originali della Casa, una Lamborghini che si trasforma in mostro da rally – portando per la prima volta le prestazioni Lamborghini su terreni sconnessi e sterrati. La Casa del Toro continua così l’opera di diversificazione del brand, che ha condotto negli ultimi anni al lancio di vetture come Urus, il primo SUV firmato Lamborghini.

Coraggiosa, autentica, inaspettata

Premiata con risultati di vendite eccezionali, l’audacia della Casa di Sant’Agata Bolognese – che ha fatto registrare un aumento delle vendite che sfiora il 70% – si declina a perfezione nella nuova Huracán Sterrato, un mostro da off-road che invoca potenza, divertimento e libertà di esplorare il mondo.

I proiettori supplementari sul cofano, la presa d’aria sopra il vano motore e i grandi passaruota che non nascondono i cerchi da 20’’, già presenti nel concept iniziale, amplificano il carattere della nuova Sterrato, una Lamborghini “coraggiosa, autentica e inaspettata”, come riportato sulla livrea camo che sfreccia nell’ultimo teaser della nuova Huracán.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbe confermato anche il motore V10 aspirato da 5,2 litri capace di sviluppare 640 CV, per una coppia di 565 Nm a 6.500 giri. Non si hanno invece ancora notizie certe sulle misure della nuova creatura Lamborghini: si vocifera di un’altezza da terra aumentata di ben 47 millimetri, con sottoscocca rinforzato e skid plate diffusore sul posteriore.

Il nuovo teaser dà ragione alle voci che volevano le barre portatutto tra gli optional disponibili per Huracán Sterrato, che compaiono sul tetto della supercar off-road già nel teaser precedente.

Non sono ancora disponibili invece informazioni su quante Huracán Sterrato saranno prodotte, forse in edizione limitata, né sulla possibile data di lancio della nuova supersportiva. Sembra intanto trapelare qualche indiscrezione sulla prossima generazione di Lamborghini Huracán, che probabilmente sarà elettrificata.