Lamborghini, iniziano le consegne del super SUV

Lamborghini ha dato il via alle prime consegne di Urus S, l’ultimo bolide della Casa di Sant’Agata Bolognese che rappresenta l’erede della capostipite Urus e sorella della Urus Performante.

La nuova Urus S è un’auto potente, raffinata e versatile che grazie alla sue diverse personalità di guida consente di affrontare al meglio ogni tipo di strada in qualsiasi condizione: queste qualità rendono l’ultima creazione di Lamborghini il super SUV lifestyle per eccellenza.

La Casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese che alla fine del 2022 ha tolto i veli al suo primo bolide offroad, con la Urus S introduce specifici e sofisticati perfezionamenti sul fronte del design: le nuove soluzione servono a supportare il carattere sportivo, ma allo stesso tempo elegante, di un modello che spicca per una presenza inconfondibile in ogni contesto.

Lamborghini Urus S: al via le prime consegne

Con la Urus S si assiste a un significativo aumento in termini di colori e finiture per i cerchi, con dettagli sia interni che esterni personalizzabili a 360 gradi: gli utenti hanno la possibilità di spaziare da uno stile più discreto a uno all’insegna del massimo della sportività.

Il paraurti anteriore del nuovo super SUV di Lamborghini presenta linee ancora più raffinate: è realizzato in acciaio inox e verniciato in nero opaco. Lo Style Package consente di scegliere tra diverse opzioni di configurazioni per gli abbinamenti della griglia anteriore, dei paraurti e delle minigonne laterali.

Anche per gli interni c’è un’offerta di colori e rifiniture completamente rinnovata: gli utenti possono scegliere tra l’allestimento Bicolore Sportivo e la nuova opzione Bicolore Sophisticated. Entrambe le soluzioni presentano il nuovo Performante Trim che è composto da cucitore che formano un motivo speciale inedito.

Mitja Borkert, Head of Design di Automobili Lamborghini, ha presentato così la nuova Urus S: “Il design di Lamborghini Urus si dimostra ancora una volta eccezionale, con le proporzioni più sportive del segmento SUV – le parole di Borkert riportate sul sito ufficiale di Lamborghini – con il rinnovo del design vogliamo sottolineare il carattere elegante ma sportivo della Urus S.

Stiamo creando maggiori opportunità per i nostri clienti di personalizzare la propria vettura. Il cliente può scegliere tra più di 60 colori per gli esterno e con nuovi colori di pelle introdotti per enfatizzare la linea sofisticata e per confermare Lamborghini come il trendsetter in termini di colori e materiali”.

Urus S: il nuovo super SUVdi Lamborghini

La personalizzazione è uno dei punti forti della nuova Urus: i clienti possono scegliere tra diverse combinazioni di colori e finiture che sottolineano l’elevato livello di performance e offrono un lusso elegante e senza tempo. L’allestimento Bicolore Sportivo, per esempio, è stato rivisto per dare all’auto un look ancora più sportivo.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Il rivestimento in pelle Bicolore Sophisticated, invece, è abbinato alla pelle, con opzioni di colore a contrasto insieme ai raffinati Blu Leandro e Verde Auro e alle varianti cromatiche cuoio, crema e marrone. Con la nuova Urus S, Lamborghini prosegue un percorso iniziato da diverso tempo e che ha portato la Casa di Sant’Agata Bolognese a registrare uno storico record di vendite durante il 2022: l’anno passato, infatti, l’azienda emiliana ha chiuso il suo miglior semestre dal punto delle immatricolazioni, con incrementi importanti anche sul fronte del fatturato.