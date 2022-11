Lamborghini Huracán Sterrato: la prima supercar per l’offroad

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini presenta la sua belva offroad

Automobili Lamborghini è pronta per presentare la sua nuova creatura, unica sul mercato. Stiamo parlando della Huracán Sterrato, la prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche quando finisce l’asfalto, reinterpretando il concetto stesso di sportività e sottolineando i valori del brand, che si conferma “brave, authentic e unexpected”.

Non è la prima volta che parliamo della Sterrato, già anticipata a maggio, e siamo tutti in fermento: non vediamo l’ora di conoscere questa vettura che promette di essere eccezionale. Il suo debutto è stato anticipato da tre video teaser di Lamborghini, in cui si vede chiaramente l’auto in azione in diversi contesti e ambientazioni. Oggi l’inedita supersportiva si mostra per la prima volta al pubblico in tutto il suo splendore. La presentazione ufficiale è prevista per il 30 novembre all’Art Basel di Miami, esclusivo evento che per la prima volta ospita una première Automobili Lamborghini. Rimanete quindi sintonizzati per vederla in anteprima.

Il mostro offroad della Casa di Sant’Agata Bolognese

Nei video che la Casa ha già svelato nei mesi scorsi, abbiamo visto la nuova livrea mimetica nera e arancio sfrecciare nel fuoristrada, alzando la polvere sul lungomare. Il video si chiama “Beyond the concrete”, letteralmente oltre l’asfalto, e in poco più di un minuto mostra la nuova Lamborghini offroad in azione sullo sterrato, impegnata in una singolare danza con un surf. Lamborghini Huracán Sterrato è finalmente pronta e prossima al debutto.

Per la presentazione dei suoi modelli Lamborghini pare aver scelto strade più originali, come è stato per esempio per la nuova Huracán Tecnica, mostrata nel corso di un tour di presentazione europeo che si è svolto essenzialmente tra vecchie fabbriche e location nel cuore della movida cittadina.

La Sterrato è una delle supercar più originali della Casa, una Lamborghini che si trasforma in un vero e proprio mostro da rally – portando per la prima volta le prestazioni del brand di Sant’Agata Bolognese su terreni sconnessi e sterrati. Il marchio del Toro continua così l’opera di diversificazione, che ha condotto negli ultimi anni al lancio di vetture come Urus, il suo primo SUV.

Lamborghini Huracán Sterrato: cosa sappiamo

La primissima supercar da fuoristrada di Lamborghini, un bolide che invoca potenza, divertimento e libertà di esplorare il mondo. Dalle informazioni ufficiali che già abbiamo, possiamo dire che la nuova Sterrato presenta proiettori supplementari sul cofano, la presa d’aria sopra il vano motore e grandi passaruota, oltre a cerchi da 20’’, tutti elementi che amplificano il carattere dell’auto, “coraggiosa, autentica e inaspettata”, come riportato sulla livrea camo che sfreccia nell’ultimo teaser.

Secondo alcune indiscrezioni pare che l’auto monterà il motore V10 aspirato da 5,2 litri in grado di erogare l’eccezionale potenza di 640 CV, e una coppia di 565 Nm a 6.500 giri. Non sappiamo ancora bene quali saranno le misure della supersportiva offroad, ma tra 15 giorni potremo finalmente vederla: cresce l’attesa per il mostro da sterrato,

Nei teaser abbiamo visto immagini che danno ragione alle voci che volevano le barre portatutto tra gli optional disponibili per la nuova Huracán Sterrato, che compaiono sul tetto della supercar offroad. Al momento ancora non sappiamo quante vetture saranno prodotte, forse in edizione limitata, e nemmeno il prezzo della supercar estrema di Lamborghini. Non ci resta che attendere allora queste due settimane per avere tutti i dettagli.