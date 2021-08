Lamborghini Countach, l’icona in chiave moderna è già sold-out

editato in: da

Lamborghini ha presentato, sorprendendo tutti, il nuovo gioiellino: si tratta dell’ultima versione di Countach. Ad onor del vero, la nuova Countach non è altro che la personalizzazione di Aventador, giacché i due veicoli utilizzano la stessa piattaforma, ma l’importante restyling dell’icona italiana ha reso la nuova Countach assai esclusiva.

Il prezzo di listino di questa autovettura potrebbe sfiorare i 4 milioni di euro: cifra che non è ancora stata confermata, ma che comunque non ha tenuto distanti i 112 clienti che hanno opzionato l’acquisto di tutti i campioni messi in vendita. Il corrispettivo richiesto, ovviamente, è fuori mercato per i comuni mortali, ed è scontato che i ricchi acquirenti apprezzino ogni millimetro della sua estetica, sino a tal punto da registrare il sold-out già all’atto della sua presentazione.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche della Countach LPI 800-4? La nuova creazione delle officine di Borgo Panigale (Bologna) vede l’inserimento di un motore robusto V12 e dal suono potente, in versione aspirata da 6,5 litri con capacità di erogazione di ben 814 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia. Il cambio è automatico a sette rapporti, lo 0-100 km/h si raggiunge in soli 2,8 secondi, mentre la progressione sino ai 200 km/h si tocca a 8,6 km/h. La velocità massima registrata è 355 km/h. Tali dati paragonano la nuova Countach ad un altro gioiello di casa Lamborghini, la Sian.

I 112 soggetti che hanno potuto perfezionare l’acquisto riceveranno (non si conosce però ancora la data di consegna) i meravigliosi cerchi da 20 pollici all’avantreno e da 21 al retrotreno, l’interno avrà una colorazione alternata tra rosso e nero, vari badge “Countach” internamente ed esternamente all’abitacolo e vari altri comfort tipici delle moderne supercar. Purtroppo Lamborghini non ha ancora fornito informazioni precise sugli optional, ma presto ci saranno aggiornamenti.

I numeri che propone la nuova Lamborghini Countach sono da vera e propria fuoriserie, con un design moderno ma piena di riferimenti alla Countach del passato. I primi esemplari saranno realizzati nel 2022, anno in cui è previsto l’avvio della produzione, pertanto i fortunati acquirenti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poterla esporre nei propri lussuosi garage e sfoggiare tutta la potenza di questo splendido prodotto italiano.