Lamborghini, all’asta l’ultima Aventador

Lamborghini è pronta a chiudere un capitolo importante della sua storia, ma lo farà con grande stile. Quest’anno da Sant’Agata Bolognese arriverà infatti l’addio alla storica supersportiva Aventador che però, prima dei saluti, scriverà un’altra pagina che entrerà di diritto negli annali del marchio. Il prossimo 19 aprile, infatti, l’ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé verrà battuta all’asta con un NFT 1:1.

All’asta l’ultima Aventador della storia

L’ultima supersportiva della storia andrà dunque all’asta, con un fortunato collezionista che potrà vantarsi di avere in garage un pezzo di storia della Casa bolognese. Simbolo di un’epoca costellata di successi gloriosi, la Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé andrà all’asta online il 19 aprile su RM Sotheby’s e di certo sarà una lunga battaglia tra i più abbienti per accaparrarsela.

Chi riuscirà ad avere la meglio con la propria offerta si porterà a casa una Lamborghini di lusso e un prezioso NFT 1:1 da collezione in collaborazione con due dei più iconici artisti contemporanei, Krista Kim e Steve Aoki. Il fortunato collezionista diventerà quindi parte dell’eredità iconica del marchio e avrà accesso a servizi VIP, tra cui esclusive anteprime virtuali dei futuri modelli Lamborghini a edizione limitata, un tour privato del Museo e un “Meet and Greet” virtuale con Steve Aoki e Krista Kim, nonché altri vantaggi.

L’ultima Aventador Coupé e l’NFT 1:1, ha comunicato l’azienda di Sant’Agata Bolognese, rappresentano la celebrazione dei risultati di Lamborghini nei campi della tecnologia, del design e dell’ingegneria e di un’eredità iconica proiettata al futuro.

Lamborghini e NFT, la firma degli artisti

La Casa italiana, in vista dell’ingresso nel periodo di elettrificazione che investirà l’intera gamma dal 2023 al 2024, ha deciso di salutare l’ultima Aventador della storia con un’asta storica con un NFT. A firmare il gettone digitale sono stati Krista Kim e Steve Aoki: la prima ha creato l’opera d’arte visiva, il secondo la colonna sonora esclusiva per l’auto fisica ispirata all’ultima Aventador.

Krista Kim ha anche collaborato per la personalizzazione della supersportiva reale, resa possibile grazie al programma Ad Personam di Lamborghini. L’artista ha dichiarato: “Nel mio sogno NFT per Lamborghini ho immaginato di meditare di fronte a un magnifico tramonto su Marte con Steve che trasforma il suono del motore in una vibrazione perfetta per la meditazione. Non potrei essere più entusiasta di dar vita a questa visione nell’auto fisica e nell’NFT”.

Aoki, che ha fornito la traccia sviluppata appositamente per l’NFT, si è detto invece onorato per la collaborazione: “Il mondo fisico, l’arte digitale e la musica si fondono fino a diventare una cosa sola. Ogni elemento di design di questa auto ha la sua importanza. Ha davvero la sua storia e quindi volevo che la mia colonna sonora ne riflettesse l’energia profonda: la vibrazione, lo spirito e la potenza”.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha poi sottolineato l’importanza di tale asta: “Per noi questo progetto è molto speciale, in quanto primo nel suo genere, un percorso che nessuno ha mai intrapreso prima; la collaborazione con questi straordinari talenti creativi rende il tutto ancora più speciale”. L’appuntamento, online, è fissato per il 19 aprile e solo un fortunato potrà godersi lo spettacolo del reale e virtuale che si legano indissolubilmente per la storia di Lamborghini.