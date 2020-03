Lamborghini, dopo l’emergenza arriva l’hypercar più potente

editato in: da

La Lamborghini post-emergenza inizia a prendere forma. Mentre i maggiori produttori al mondo si interrogano su quale dovrà essere la strada da seguire non appena la crisi legata al Coronavirus sarà terminata, la casa di Sant’Agata Bolognese dimostra di avere le idee ben chiare, programmando un ritorno in grande stile.

Un trailer pubblicato sul web ha svelato la prossima hypercar del Toro, progettata dal Centro Stile Lamborghini e realizzata dalla Squadra Corse. Uno sviluppo entrato ormai nella fase finale, tanto che la divisione motorsport sta testando in pista i primi prototipi in attesa di dare il là alla produzione “di massa”. Nonostante la livrea camouflage, dal video è possibile scoprire alcune delle scelte aereodinamiche fatte dai tecnici bolognesi, mentre le caratteristiche tecniche sono state anticipate nel comunicato stampa che lo accompagna.

Sotto il cofano della nuova Lamborghini trova spazio un motore 12V con cilindrata da 6.5 litri: un vero e proprio “mostro” che farà il suo esordio a bordo della hypercar bolognese. Il propulsore sarà in grado di sviluppare ben 830 cavalli di potenza, rendendola la Lamborghini stradale più estrema mai prodotta sinora. La vettura, inoltre, avrà un differenziale meccanico autobloccante e un cambio Xtrac sequenziale a sei rapporti che aiuteranno a dosare in maniera ottimale la potenza su tutte e quattro le ruote.

Nonostante l’anima stradale, il veicolo realizzato dal team Squadra Corse e progettato dal Centro Stile Lamborghini ha un’impostazione decisamente “da pista”. Il telaio in alluminio unito alla monoscocca in fibra di carbonio, infatti, garantiscono prestazioni da record ed elevatissimi standard di sicurezza. Come è possibile ammirare nel video di presentazione, sul fronte dell’estetica la hypercar bolognese sarà caratterizzata da una grande ala posteriore e diverse prese d’aria nella parte frontale, così da migliorare il sistema di raffreddamento del comparto meccanico.

La nuova Lamborghini Squadra Corse 12V sarà presentata ufficialmente nel corso dell’estate 2020 (o, almeno, così dovrebbe essere) in Spagna, nel corso dell’evento “World Final” a Jerez de la Frontera. Il prezzo non è stato ancora annunciato ma, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5 milioni di euro. Insomma, una vettura esclusiva dal prezzo decisamente non alla portata di tutti.