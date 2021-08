Lamborghini annuncia il ritorno di un’icona: la Countach

editato in: da

Lamborghini Countach LP500 S 1984, all’asta l’iconica supercar

Dopo 50 anni dal lancio della primissima versione di una delle auto divenute poi icone per il brand Lamborghini, torna la mitica Countach, vettura che tutti conoscono, in una moderna rivisitazione di un simbolo della storia dell’automobilismo italiano.

Arriva proprio ora la conferma ufficiale delle intenzioni della Casa del Toro, che già da tempo parlava di quest’eccezionale idea di ripresentare sul mercato un modello iconico in chiave post-moderna. Ed è proprio sui canali social dell’azienda che appaiono le parole: “Facciamo diventare i sogni una realtà. Lo abbiamo fatto con la classica Countach negli anni Settanta, e lo stiamo facendo di nuovo”.

Ad oggi ancora non sappiamo alcun dettaglio sulla nuova Lamborghini Countach, la Casa svelerà nei prossimi mesi tutte le informazioni sulla rivisitazione della sua icona inimitabile. Le uniche immagini che circolano sui social mostrano una vettura coperta da un telo, è impossibile quindi comprendere indicazioni sull’estetica del modello; e anzi, si evince quanto la Casa ancora voglia tenerci tutti sulle spine.

Per il momento pare solo che le forme e le linee della nuova auto possano in qualche modo ricalcare quelle della sua antenata. La nuova generazione di Countach potrebbe inoltre essere equipaggiata con la trazione integrale, secondo alcune indiscrezioni degli esperti, e potrebbe sprigionare la potenza estrema di 800 cavalli.

Lamborghini sottolinea: “La Countach nasce da un sogno. Un sogno per spingere al massimo i limiti della velocità, per immaginare un nuovo tipo di design e per creare un’auto super sportiva come nessun’altra. E ora, 50 anni dopo, la nuova Lamborghini Countach sta arrivando”.

Non dimentichiamo che Lamborghini Countach ha segnato, con le sue linee modernissime, il design di tutte le auto del Toro che sono venute dopo, fino a quelle di oggi, come Aventador, Huracán, Urus e Siàn, bolidi estremi e meravigliosi di cui abbiamo spesso parlato e mostrato immagini eccezionali.

Non dimentichiamo le parole pronunciate da Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini, in occasione del 50esimo anniversario di Countach: “Ci sono opere d’arte che rimangono sempre attuali, la forma della Countach è una di quelle. Il suo design è fatto di proporzioni perfette, lo stile è molto puro ed essenziale. Il suo tratto distintivo è dato da un’unica linea longitudinale, che collega visivamente la sua parte frontale con quella posteriore. Dal punto di vista stilistico è un’ispirazione perfetta, perché, anche modificando il resto, si configura come elemento di continuità visiva tra passato e presente. È la summa del DNA di tutto il design di Lamborghini, la tradizione del linguaggio stilistico dalle origini ai giorni nostri”.