Lamborghini celebra i 30 anni della Diablo

Lamborghini Diablo spegne quest’anno le sue 30 candeline, anniversario molto importante per una delle auto supersportive del brand che hanno fatto la storia, commercializzata a partire del mese di gennaio del 1990.

Ma la vera e propria storia di quella che poi sarà la Diablo negli anni Novanta inizia nel 1985, con il nome in codice di Progetto 132; l’obiettivo era quello di sostituire al vertice della gamma Lamborghini la Countach, tanto famosa e amata. La linea, pulita e aggressiva, è frutto di un progetto di Marcello Gandini poi parzialmente rivisto dal centro stile di Chrysler, diventata, nel frattempo azionista di maggioranza di Automobili Lamborghini.

Lamborghini Diablo conquistò gli appassionati fin dal giorno della presentazione, è ufficialmente la vettura di serie più veloce al mondo, capace di una velocità massima di 325 km/h e di un comportamento stradale esaltante, frutto anche dell’intenso lavoro di sviluppo che ha visto coinvolto il campione di rally Sandro Munari. La Diablo ha l’impostazione meccanica classica delle 12 cilindri di Casa Lamborghini, con il motore 5.7 litri, 4 alberi a camme in testa e 4 valvole per cilindro, dotato di iniezione elettronica multi-point, capace di sviluppare 485 CV e 580 Nm di coppia.

Le finiture della Diablo, una delle migliori auto degli anni Novanta, sono molto eleganti e lussuose, interni in pelle, aria condizionata, vetri elettrici e sedili regolabili elettricamente; nonostante questo, la Lamborghini Diablo è ancora una vettura dura e pura, con la trazione sulle sole ruote posteriori, nessun ausilio elettronico alla guida e il servosterzo disponibile solo a partire dal 1993.

Stesso anno in cui arriva anche la versione VT della Diablo, la prima granturismo di Lamborghini a essere equipaggiata con le quattro ruote motrici, che porta anche una serie di miglioramenti meccanici e modifiche stilistiche. Il 1993 è l’anno della Diablo, viene presentata anche la serie speciale SE30, a ricordare i 30 anni dalla nascita dell’azienda. Due anni dopo, al Salone di Ginevra del 1995, debutta la Diablo SV. Nel dicembre dello stesso anno viene commercializzata anche la Diablo VT Roadster, la prima 12 cilindri Lamborghini con il tetto aperto prodotta in serie.

Nel 1999 è la volta della Dablo SV “restyling” disegnata da Luc Donckerwolke, e poi si sono susseguite le versioni VT e VT Roadster. La supersportiva unica, realizzata anche in serie speciali o da competizione con motori da 6 litri, è stata la Lamborghini prodotta nel maggior numero di esemplari, con 2903 unità in totale. È rimasta in produzione fino al 2001, quando è stata succeduta dalla Murciélago.