La Volkswagen Golf perde il primato in Europa

A proposito di Peugeot 208, oggi ha compiuto una missione straordinaria. È riuscita a togliere - per la prima volta negli ultimi 15 anni – la mitica Volkswagen Golf, la reginetta della Casa che noi tutti conosciamo, dal trono della classifica delle auto nuove più vendute nel 2022 nei mercati UE più Svizzera, Regno Unito, Norvegia e Islanda.

Il primato di Peugeot 208

Un risultato storico per la piccola vettura di successo della Casa del Leone. Secondo un rapporto di Jato Dynamics infatti la reginetta di Volkswagen, arrivata alla sua ottava generazione, è stata spodestata per la primissima volta dal lontano 2007.

Quindici anni in prima posizione, e nel 2022 è stata battuta dalla 208, che le ha tolto la corona. Una performance molto importante e da ricordare per Stellantis, soprattutto in un momento delicato come questo: il 2022 si è concluso ancora in negativo per il mercato automobilistico europeo (con una perdita del 6,2% rispetto al 2021), gennaio 2023 invece inizia forse per la prima volta a farci ben sperare.

Peugeot 208 in ogni caso ha venduto quasi 220.000 unità in tutto, si trova sul podio in Belux e Portogallo ed è leader nel numero di immatricolazioni nei Paesi Bassi e in Francia.

Risultati brillanti per Stellantis nel 2022

Il 2022, come abbiamo già visto, è stato comunque un anno molto importante per Stellantis, che ha raggiunto dei risultati da primato nonostante il momento di crisi che il mercato automobilistico sta vivendo a causa del Covid prima, e dei rincari, dell’assenza di semiconduttori e materie prime e della guerra ora.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

Nella Top Ten delle auto più vendute in Europa nel 2022 troviamo altri modelli di successo del Gruppo Stellantis, appartenenti ai vari brand. Tra questi possiamo indicare senza ombra di dubbio la Fiat 500, da sempre una delle vetture di maggiore successo della Casa torinese, ma anche la Opel Corsa – altra icona da tempo – e la Citroen C3, molto amata.

Il Gruppo Stellantis ha rafforzato la sua leadership sia nel settore delle autovetture che in quello dei veicoli commerciali leggeri in differenti mercati in Europa. Per quanto riguarda l’Italia, le auto più vendute dai brand facenti parte del Gruppo sono Fiat Panda - prima assoluta nelle immatricolazioni anche a gennaio 2023, come confermano i dati UNRAE – Lancia Ypsilon, Fiat 500, nelle prime tre posizioni della classifica.

A proposito di Peugeot 208, che ha spodestato per la prima volta Volkswagen Golf dalle classifiche europee, possiamo dire che la piccola del brand vanta numeri di grande rilievo. Si conferma ancora una volta come una delle auto più amate in Italia e in Europa, eletta Auto dell’Anno 2020.

Oggi è disponibile con un nuovo selettore che consente al conducente di beneficiare di una migliore facilità d’uso e reattività di utilizzo del comando. Perfetta espressione del concetto di “Power of Choice”, grazie anche alla disponibilità della motorizzazione 100% elettrica, la 208 si presenta al pubblico italiano in tanti differenti allestimenti che puntano a mantenere alto il valore futuro del modello, per accontentare le esigenze di tutti.