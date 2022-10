La tecnologia Full Hybrid di Nissan JUKE: come funziona e i vantaggi

Fonte: Nissan

Tanti i vantaggi legati alla nuova tecnologia ibrida che equipaggia il Crossover Coupé della Casa giapponese

L’iconico Crossover Coupé Nissan JUKE ha creato il segmento B-SUV, e il suo design audace con raffinate linee coupé lo rendono unico e riconoscibile.

Il design è da sempre uno dei punti di forza di JUKE, rendendolo unico agli occhi della clientela. E, proprio seguendo le esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e all’utilizzo di gamme alternative, che Nissan ha lanciato la versione Full Hybrid.

Nuovo Nissan JUKE Full Hybrid combina in maniera efficace due motori elettrici ed un motore termico, portando molti vantaggi:

P erformance : grazie a 143 CV di potenza e al cambio automatico multi-mode, Nissan JUKE Full Hybrid garantisce un elevato piacere di guida, silenziosa e reattiva, e un’accelerazione fluida e connessa.

: grazie a 143 CV di potenza e al cambio automatico multi-mode, Nissan JUKE Full Hybrid garantisce un elevato piacere di guida, silenziosa e reattiva, e un’accelerazione fluida e connessa. Maggiore efficienza nei consumi , che sono notevolmente ridotti: più di 900 km di autonomia con un pieno.

, che sono notevolmente ridotti: più di 900 km di autonomia con un pieno. Vantaggi sui costi di gestione: se permesso dalle regolamentazioni locali, è consentito l’accesso libero nella zona ZTL, l’esclusione al pagamento del bollo auto, alle limitazioni del traffico (domeniche green), e il parcheggio gratuito sulle strisce blu.

di gestione: se permesso dalle regolamentazioni locali, è consentito l’accesso libero nella zona ZTL, l’esclusione al pagamento del bollo auto, alle limitazioni del traffico (domeniche green), e il parcheggio gratuito sulle strisce blu. Ecosostenibilità: partenza sempre in modalità 100% elettrica . In città si può raggiungere una guida elettrica per l’80% del tempo – con ricarica automatica della batteria durante decelerazione e frenata.

. In città si può raggiungere una guida elettrica per l’80% del tempo – con ricarica automatica della batteria durante decelerazione e frenata. Massima reattività grazie all’ottimo valore di coppia.

Sostenibilità per il pianeta.

Come funziona il nuovo sistema Full Hybrid di Nissan JUKE

La propulsione Full Hybrid vede l’affiancamento di motori elettrici ad uno termico (benzina). Per funzionare, l’auto può ricorrere all’una o all’altra fonte di potenza, oppure le combina per offrire il massimo dei vantaggi.

Il sistema di Nissan JUKE è in grado di scegliere sempre la fonte di energia ottimale, reagendo a seconda dell’intensità con cui il conducente spinge sul pedale dell’acceleratore e in base al livello della batteria. Chi sta al volante deve solo “preoccuparsi” di guidare. Un’altra funzionalità che merita di essere citata è l’e-Pedal Step, che consente di accelerare e frenare con il solo pedale dell’acceleratore: basta attivarlo premendo il pulsante dedicato e, quando il guidatore solleva il piede dall’acceleratore, entra in funzione la frenata rigenerativa. Per arrestare totalmente il veicolo bisogna chiaramente usare il pedale del freno.

Nuovo Nissan JUKE Full Hybrid: il target di riferimento

Una vettura pensata per coloro che hanno uno sguardo attento sulle tematiche sociali e legate alla sostenibilità. Nissan JUKE Full Hybrid propone una motorizzazione indubbiamente efficiente in termini di consumi, e in grado di ridurre il livello di emissioni inquinanti, l’ideale per chi ha voglia di distinguersi e di sentirsi libero.

Propulsore ibrido unico sul mercato

Il sistema scelto da Nissan per il suo crossover di successo JUKE è unico sul mercato, in grado di realizzare cinque differenti livelli di ibridazione:

100% elettrico, le ruote sono mosse solo dal motore elettrico principale;

100% termico, le ruote dell’auto sono mosse esclusivamente dal motore a benzina;

l’Ibrido Parallelo, sistema in cui le ruote sono mosse sia dal motore elettrico principale che da quello termico;

l’Ibrido Serie, il movimento delle ruote arriva solo grazie al motore elettrico principale, mentre il motore termico muove il motore elettrico secondario, che rigenera la batteria;

l’Ibrido Serie/Parallelo, le ruote sono mosse sia dal motore elettrico principale che da quello termico e anche in questo caso una parte della potenza del motore termico viene usata per muovere il motore elettrico secondario, che rigenera la batteria.

La rigenerazione ottimizzata

Nel momento in cui il conducente schiaccia il pedale del freno, la funzione Regenerative Cooperative Brake combina la rigenerazione della batteria con l’azione del sistema frenante, per massimizzare il recupero di energia e garantire una sensazione di pieno controllo al conducente.

Il guidatore al volante del suo Nissan JUKE può usare il selettore D-MODE per scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal o Sport, che si differenziano per la rigidità dello sterzo, il controllo del clima, la risposta dell’acceleratore e il comportamento della frenata rigenerativa. Nissan JUKE Full Hybrid è disponibile in Italia, ordinabile già da maggio, le consegne sono iniziate a settembre 2022.