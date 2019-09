La supercar svedese ha fatto un nuovo record di velocità

editato in: da

Nuovo incredibile record per la Koenigsegg Regera, la hypercar ibrida realizzata dalla piccola azienda svedese che combina un V8 biturbo a tre motori elettrici, per un totale di oltre 1500 CV.

Il nuovo record è stato stabilito sullo scatto da 0 a 400 km/h con successiva frenata fino a fermarsi completamente.

Il tentativo è avvenuto presso un campo d’aviazione militare in Svezia, dove la Koenigsegg Regera guidata dal pilota Sonny Persson è riuscita nell’impresa.

La hypercar ibrida ha infatti accelerato da 0 a 400 km/h in 22,87 secondi per poi tornare a zero in un tempo complessivo di 31,49 (la decelerazione fino allo stop controllato ha richiesto 8,62 secondi su una distanza di 435,26 m), migliorando così di 1,8 secondi il precedente record detenuto da una Koenigsegg Agera RS nel 2017, che aveva fermato il cronometro a 33,29 secondi.

La particolarità della Koenigsegg Regera è che al posto della trasmissione convenzionale, monta l’innovativo sistema Koenigsegg Direct Drive (KDD) con un solo ingranaggio che consente di ridurre di oltre il 50% la perdita d’energia rispetto ad un cambio tradizionale. La forza motrice viene così distribuita al retrotreno, con un’immediatezza impossibile con un cambio tradizionale, ma con la sensazione di un cambio marcia in accelerazione.