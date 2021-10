La supercar Audi a trazione posteriore

Al via la prevendita in Italia di Audi R8 V10 Performance RWD, la supercar a trazione posteriore dei Quattro Anelli può contare sull’esuberanza dell’iconico V10 5.2 FSI aspirato, portato a 570 CV e 550 Nm di coppia. Grande debutto a listino dell’Audi più simile a un’auto da corsa.

Caratterizzata dalla condivisione di oltre il 60% dei componenti con la racing car Audi R8 LMS GT4, la supercar a trazione posteriore è disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder. L’auto può contare su un’iniezione di potenza (aumentata di 30 CV) e coppia (10 Nm in più) rispetto al precedente modello, ma vanta anche dotazioni che ne rafforzano il feeling al volante e l’efficacia nella guida più sportiva.

Il V10 5.2 FSI a collocazione centrale eroga l’eccezionale potenza di 570 CV e 550 Nm di coppia, valori che consentono ad Audi R8 Coupé V10 Performance RWD di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 329 km/h; la variante Spyder scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge i 327 km/h. Prestazioni cui contribuiscono la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, il differenziale meccanico autobloccante e il peso a vuoto di, rispettivamente, 1.590 e 1.695 kg.

La taratura specifica dell’assetto e dell’elettronica è sviluppata in funzione della trazione posteriore. Sono possibili drift controllati, inoltre lo schematismo delle sospensioni a doppio braccio triangolare in alluminio e la disponibilità dell’assetto sportivo performance, con barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico (CFRP), confermano il DNA racing della vettura.

Alla ripartizione dei pesi 40:60 tra assale anteriore e posteriore contribuiscono i cerchi in lega da 19 pollici (di serie) o da 20 pollici (a richiesta). L’impianto frenante vanta dischi in acciaio autoventilanti e forati di serie dal profilo a onda (design “wave”). Il design dell’auto prende ispirazione dalla versione GT4 da competizione, caratterizzato dal single frame nero opaco e dai listelli verticali che suddividono le ampie prese d’aria frontali.

Con i pacchetti look nero con anelli Audi e loghi dalla finitura lucida total black il cliente può enfatizzare la grinta di questa meravigliosa e scattante supercar da sogno. Alla base dell’estremità del cofano anteriore sono presenti tre fessure piatte: un richiamo alla mitica Audi Sport quattro degli Anni Ottanta.

Nuova Audi R8 V10 Performance RWD è disponibile in dieci colorazioni, il programma Audi exclusive permette molteplici possibilità di personalizzazione. All’interno troviamo sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione plus a due satelliti, quattro satelliti nella versione performance, e la plancia impreziosita dal badge RWD. L’auto sarà in vendita in Italia a partire dal primo trimestre del 2022 con prezzi da 168.650 euro per la variante Coupé, da 181.950 euro per la Spyder.