Kuga, il SUV più elettrificato di Ford: caratteristiche e prezzi

editato in: da

Nuova Kuga: la Ford più elettrificata di sempre

Ford Kuga è l’auto della Casa più elettrificata di sempre, offre tre declinazioni ibride mild-hybrid, plug-in hybrid e hybrid. Il SUV presenta linee filanti, che donano all’auto un aspetto dinamico, caratterizzato da un approccio dimensionale premium, che offre maggiore abitabilità e comfort per gli occupanti.

Nuova Kuga è disponibile nell’elegante versione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell’esclusiva Vignale e offre una gamma completa di propulsori ibridi, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti.

Ford Kuga, tecnologie moderne e assistenza alla guida

Ottimo il comfort a bordo e innovative le funzioni di assistenza alla guida, i clienti sono sempre più connessi. Le nuove funzioni della FordPass App, in abbinamento con il modem integrato FordPass Connect, rendono l’esperienza dei clienti di Kuga ancora più personalizzata. Altre tecnologie disponibili sono la ricarica wireless e il sistema di infotainment SYNC 3, supportato da un touch-screen centrale da 8’’. Il sistema B&O riproduce un’esperienza audio di alta qualità e il nuovo quadro strumenti a colori da 12.3’’, fornisce maggiori informazioni ed è più intuitivo.

Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centering sono le innovative tecnologie che aiutano i conducenti a gestire il traffico, il Predictive Curve Light e il Sign-based Light illuminano meglio la strada nelle condizioni più difficili. L’Head-up display incentiva i conducenti a mantenere gli occhi sulla strada e l’Active Park Assist Upgrade consente manovre di parcheggio completamente automatizzate. All’interno è possibile ottenere il massimo spazio per le gambe e la miglior capacità del bagagliaio nel segmento, facendo scorrere la seconda fila di sedili, in avanti o indietro. Non dimentichiamo che Kuga è il SUV più venduto di Ford in Europa e il terzo veicolo della Casa, dopo Fiesta e Focus.

La piattaforma del SUV Kuga

È il primo SUV costruito sulla nuova piattaforma globale Ford, sviluppata per migliorare l’aerodinamica. Ottenendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante, permette anche di ridurre il peso fino a 80 kg rispetto alla generazione precedente. La nuova architettura inoltre è stata progettata per migliorare la reazione dell’auto anche in caso di incidente, e ha contribuito a ottenere le 5 stelle Euro NCAP.

Design e estetica di Ford Kuga

Ford Kuga offre un design scolpito e distintivo, la silhouette è snella, il passo è più lungo oggi, ne beneficiano la stabilità e la guida su strada. L’aspetto appare ancora più agile e energico, grazie al cofano più lungo, alla linea del tetto più bassa e al parabrezza posteriore inclinato.

Kuga è disponibile delle varianti:

Vignale;

ST-Line;

Titanium

con un carattere unico, per riflettere le personalità dei diversi tipi di clienti.

L’allestimento Titanium

Stile contemporaneo, simbolo della qualità, dotazioni complete offerte ai clienti di tutta Europa. Le caratteristiche distintive includono specchietti in tinta con la carrozzeria, luci diurne a LED, cerchi in lega da 17’’ o da 19’’ opzionali.

L’allestimento Vignale

Attenzione e cura del dettaglio grazie a inserti dedicati, che comprendono le finiture in alluminio satinato per le barre al tetto e il design distintivo dei paraurti anteriore e posteriore. Griglia frontale cromata Vignale e doppi terminali di scarico, cerchi in lega da 18’’ (disponibili anche da 19’’ e 20’’). Sedili in pelle, con il noto design esagonale Vignale, volante riscaldato rivestito in pelle e tappetini in velluto.

L’allestimento ST-Line

Stile audace, ispirato ai modelli Ford Performance: paraurti e minigonne laterali in tinta con la carrozzeria e griglia, diffusore posteriore e barre al tetto di colore nero. Grande spoiler posteriore, cerchi in lega da 18’’ o da 19’’ opzionali e due terminali di scarico, tutto dona a Kuga un gran carattere sportivo. All’interno, il design esclusivo dei sedili ST-Line con cuciture rosse a contrasto, i pedali in alluminio, il volante con fondo piatto, i tappetini e le soglie battitacco ST-Line, ne esaltano la personalità sportiva.

Ford Kuga: l’ampia varietà di motorizzazioni

Il SUV Kuga è il primo modello Ford a essere offerto con propulsore mild-hybrid, plug-in hybrid e hybrid. La versione plug-in offre l’autonomia di guida e la libertà di un motore a combustione tradizionale, unito all’efficienza di un propulsore elettrico. Motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per un totale di 225 CV e 72 km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica.

Kuga EcoBlue hybrid utilizza il motore diesel EcoBlue 2.0 litri da 150 CV per una maggiore efficienza nei consumi. La tecnologia mild-hybrid impiega uno starter/generator BISG che sostituisce l’alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. Il BISG funge anche da motore, utilizzando l’energia accumulata per fornire assistenza alla coppia elettrica del motore durante la guida e l’accelerazione normale.

Kuga hybrid monta un sistema full-hybrid con funzione self-charging, che consente l’attivazione di guida in modalità completamente elettrica e abbina a un motore benzina ciclo Atkinson 2.5, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio e un cambio automatico sviluppato da Ford.

I clienti Kuga possono scegliere anche tra un’ampia gamma di motori Ford EcoBoost benzina e Ford EcoBlue diesel che offrono potenza e alte prestazioni.

Ford Kuga, comfort e bordo e versatilità

L’abitacolo offre comfort, spazio, versatilità e connettività. Per la prima volta sono disponibili i sedili posteriori riscaldati e l’intera seconda fila può essere spostata all’indietro, per ottenere uno spazio per le gambe fino a 1.035 mm, o in avanti, aumentando lo spazio di carico a 645 litri. Il bagagliaio ha un tappetino reversibile in velluto da un lato, per un look and feel premium, e una superficie in gomma resistente e robusta dall’altro.

Gli interni sono spaziosi e pratici, introducono un approccio funzionale innovativo e tecnologie avanzate. Per la prima volta è presente il modem integrato FordPass Connect, che trasforma il SUV in un Wi-Fi hotspot con connettività disponibile fino a un massimo di 10 dispositivi.

Sicurezza a bordo

Nuova Ford Kuga ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP (crash test), ottenendo il 92% per la protezione degli adulti e il massimo dei voti sia nel test sull’impatto laterale sia in quello del palo. La struttura del SUV è completamente in acciaio ad alta resistenza e il design è stato pensato per migliorare la protezione dagli impatti.

Il prezzo di listino

In Italia i prezzi di listino della nuova Ford Kuga partono da 26.800 euro per la versione precedente 1.5 EcoBoost 120 CV 2WD Connect, 28.000 euro per la 1.5 EcoBoost 120 CV 2WD Titanium a salire, fino a un massimo di 45.750 euro per la Ford Kuga 2.5 plug-in hybrid 225 CV CVT 2WD Vignale.